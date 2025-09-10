La DPZ aprueba el plan de barrios rurales, que contempla 52 actuaciones que suponen 973.000 euros

ZARAGOZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Zaragoza (DPZ) ha aprobado este miércoles el plan de barrios rurales 2025, que incluye 52 actuaciones que en total suman 973.000 euros. Con esta línea de ayudas que se convoca cada año los 25 ayuntamientos de la provincia que cuentan con este tipo de núcleos separados del casco urbano principal podrán financiar obras de mejora en los servicios que prestan a los vecinos de esas poblaciones.

"Este plan de ayudas está pensado para atender las peculiaridades y las necesidades de los barrios rurales de la provincia y para que las personas que viven en ellos no se sientan discriminados frente a quienes viven en los barrios rurales de la capital y que, asimismo, tengan iguales oportunidades en el acceso a servicios y equipamientos", ha destacado la vicepresidenta, Teresa Ladrero, que ha recordado que la Diputación de Zaragoza también apoya a los barrios rurales de Zaragoza ciudad a través de los convenios que firma con el Ayuntamiento de la capital.

A efectos del plan, se consideran barrios rurales aquellos núcleos separados de la capitalidad del municipio que figuran en la encuesta de infraestructura y equipamiento local y que, por sus características poblacionales, estructura de las viviendas, antecedentes históricos y manifestaciones de una peculiar idiosincrasia pueden ser objeto de un tratamiento diferenciado y específico y que han sido reconocidos como tales a través de distintos acuerdos de la institución provincial.

Así, estas ayudas van a servir para llevar a cabo actuaciones en materia de conservación y rehabilitación de edificios públicos, en accesos a los núcleos de población, para pavimentación de vías públicas, en mejoras de alcantarillado, en cementerios y servicios funerarios, en las redes de suministro y abastecimiento de agua potable, en la renovación o mejora de alumbrado público o en equipamientos culturales y museos, entre otros.

Las ayudas irá destinadas a Ardisa, Bárboles, Belmonte de Gracián, Biotam Calatayud, Ejea de los Caballeros, El Frasno, Fuentes de Ebro, La Joyosa, Los Pintanos, Lucena de Jalón, Luna, Monreal de Ariza, Monterde, Morés, Murillo de Gállego, Navardún, Sádaba, Salvatierra de Escá, Santa Eulalia de Gállego, Sestrica, Sigüés, Sos del Rey Católico, Tarazona y Tauste.