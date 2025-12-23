La DPZ aprueba un plan de concertación de 74 millones que los municipios podrán destinar a lo que decidan

La Diputación de Zaragoza ha celebrado sesión plenaria. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Zaragoza (DPZ) ha aprobado este martes por unanimidad un nuevo plan extraordinario de ayudas que va a distribuir 74 millones de euros entre todos los municipios de la provincia. Las subvenciones de este plan de concertación son totalmente incondicionadas, lo que significa que los ayuntamientos podrán destinarlas a lo que cada uno decida según sus necesidades.

De esta forma, con las subvenciones recibidas los municipios zaragozanos podrán construir o rehabilitar viviendas para nuevos pobladores, hacer obras y otras inversiones, amortizar deuda, pagar gasto corriente o de personal, organizar actividades culturales, deportivas y de ocio o cualquier otra iniciativa que esté dentro de sus competencias.

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero ha considerado una "buena noticia" que se haya aprobado por unanimidad este plan de concertación dotado con 74 millones de euros que va a permitir que los ayuntamientos de la provincia puedan equilibrar sus presupuestos e incluso sacar adelante obras, servicios e infraestructuras que tenían pendientes de llevar a cabo por no contar con presupuesto.

Sánchez Quero ha destacado los criterios "objetivos y solidarios" que conforman el fundamento así como su carácter incondicionado, para financiar los proyectos e iniciativas que cada ayuntamiento considere oportunos. El presidente ha dicho que junto al PLUS y al +Provincia, con este plan de concertación se van a destinar este año más de 250 millones de euros entre los 292 municipios y las tres entidades locales de la provincia.

Ha añadido que la intención es transferir a los ayuntamientos estos fondos en lo que queda de 2025 y sino, en los primeros días de 2026. El presidente de la DPZ ha recordado que los ayuntamientos deben imputarlo al presupuesto de este año.

Este plan de concertación se ha aprobado cuatro días después que el plan +Provincia y es es el segundo mayor plan de ayudas en la historia de la Diputación de Zaragoza después del propio plan +Provincia. En total estas dos líneas de ayudas han distribuido 197 millones de euros entre los 292 municipios zaragozanos.

Al igual que en el plan +Provincia, los fondos del plan de concertación se han distribuido por tramos de población favoreciendo a los pequeños y medianos municipios, que son los que más dificultades tienen para prestar unos servicios dignos a sus vecinos y vecinas.

No obstante, los municipios grandes también van a recibir un impulso económico muy importante, ya que las subvenciones concedidas oscilan entre los 122.000 euros que les corresponden a los municipios de hasta 150 habitantes y los 1,6 millones de euros que ingresarán Calatayud y Ejea de los Caballeros por tener más de 16.000 habitantes.

El plan se financia con 48 millones procedentes del remanente de tesorería que acumulaba la Diputación de Zaragoza y 26 millones recuperados de partidas inejecutadas.

PLAN +PROVINCIA, 123 MILLONES

Este plan extraordinario de concertación se suma al Plan +Provincia, que se aprobó el pasado viernes y es la mayor línea de ayudas en la historia de la Diputación de Zaragoza y de sus municipios.

Se trata de un plan extraordinario de lucha contra la despoblación que distribuye un total de 123 millones de euros con los que los ayuntamientos zaragozanos van a poder financiar 725 actuaciones para mejorar los servicios básicos que prestan a sus vecinos: pavimentación de calles, abastecimiento, saneamiento, construcción y rehabilitación de vivienda pública, acceso a núcleos de población, parques y jardines, alumbrado público, seguridad y orden público, recogida, gestión y tratamiento de residuos, entre otros.