La DPZ avanza en su Plan de Carreteras con la aprobación de proyectos para 14 vías provinciales

Archivo - Imagen de archivo de los trabajos para arreglar la carretera de Codo. - ARÁNZAZU NAVARRO - Archivo

ZARAGOZA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Zaragoza aprobó por unanimidad los proyectos de 14 vías provinciales que la DPZ arreglará el año que viene dentro del programa de actuaciones en carreteras 2024-2031. Las obras se sacarán a concurso con un presupuesto global de más de 10 millones de euros y forman parte del programa de refuerzo de firmes y ensanchamiento de la calzada.

En 9 de esas 14 vías las obras empiezan este año y se terminarán en 2027, mientras que las otras 5 empezarán a arreglarse el año que viene.

Las 14 carreteras cuyo proyecto se ha aprobado en el pleno de hoy son la ZP-1502 de Salvatierra a Castillonuevo (inicio de las obras este año); la ZP-1303 de Asín a Orés (inicio de las obras este año); la ZP-2502 de acceso a Fayón (inicio de las obras este año); y la ZP-2205 de Gelsa a Alforque (inicio de las obras este año).

También se mejorarán los trazados de la ZP-2304, de acceso a Almochuel (inicio en 2027); la ZP-2204, de acceso a Almonacid de la Cuba (inicio de las obras este año); la ZP-3307, de Miedes a Mainar (inicio de las obras este año); y la ZP-3401, de Gallocanta a Tornos (inicio en 2027).

Además, la ZP-3301, de Herrera a Villar de los Navarros (inicio en 2027); la ZP-3403, de Llumes a Used (inicio de las obras este año); la ZP-4307, de Morata de Jalón a Morés (inicio de las obras este año); la ZP-4505, de Monreal a Alconchel de Ariza (inicio en 2027); la ZP-4202, de acceso a Salillas de Jalón (inicio de las obras este año); y la P-5305 de Borja a Cunchillos (inicio de las obras este año).

En todas ellas las obras de mejora consistirán en renovar el firme con una mezcla bituminosa en caliente adaptando además los accesos existentes a la nueva geometría de la carretera con una pavimentación que evite arrastres y acumulaciones de tierra y gravilla en el asfalto.

Además, en los tramos que lo permitan se ampliará la anchura de la calzada dotándola de cunetas de hormigón pisable que facilitarán el cruce de dos vehículos y además ayudarán a drenar el agua de lluvia.

En lo referente a las barreras de seguridad y la señalización vertical, se repondrán aquellos elementos que estén deteriorados o no cumplan la normativa vigente.