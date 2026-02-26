La DPZ cierra el 600 aniversario del Hospital Provincial con un concierto de su Grupo Instrumental

Archivo - Grupo instrumental de música de la DPZ. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha organizado este viernes, 27 de febrero, un concierto de su Grupo Instrumental con el que se clausuran los actos organizados con motivo de la celebración del 600 aniversario de la fundación del Hospital Nuestra Señora de Gracia, conocido popularmente como Hospital Provincial.

El concierto será a las 12.00 horas en el Salón del Trono del Palacio de Sástago, con entrada libre hasta completar aforo, y estará precedido de las intervenciones de la vicepresidenta de la DPZ, Teresa Ladrero, y del presidente del Comité Científico del 600 aniversario, Javier Sada.

El concierto para la conmemoración del sexto centenario del hospital provincial incluye un programa en el que se interpretarán un total de siete piezas de grandes compositores como Vivaldi, Bach, Händel, Mozart, Nebra o Brahms.

En concreto, se interpretarán el Concierto en sol Mayor 'Alla Rústica', I Presto, de Vivaldi; Concierto n.º 4 RV 297 Op II Largo, también de Vivaldi; Concierto de Brandenburgo n.º 3 I Allegro (fragmento), de Bach; 'Arrival of the Queen of Sheba', de Händel; 'Iphigenia en Tracia' (obertura), de José Nebra; 'Marcha Turca', de Mozart; y 'Danza Húngara' n.º 1, de Brahms.

El Grupo Instrumental de la DPZ está formado por Agustín Civera --clarinete en mi bemol--; José Luis García, Roberto Llosá y José Marco --clarinete en si bemol--; Jesús Ramón Salvador --clarinete bajo--; y Emilio Enrique Andrés --saxofón tenor--.