La DPZ concede 176.000 euros en ayudas a 47 asociaciones para dinamizar el patrimonio cultural

El objetivo de estas subvenciones es poner en valor el importante patrimonio tanto material como inmaterial de los municipios. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha concedido ayudas que en total suman 176.000 euros a 47 asociaciones de la provincia para llevar a cabo actividades de difusión y dinamización del patrimonio cultural de los municipios zaragozanos.

Se trata de un plan que tiene como objetivos poner en valor el importante patrimonio cultural de los municipios de la provincia de Zaragoza así como potenciar las actividades de las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro cuyo fin es la defensa y promoción del mismo. El presupuesto mínimo del proyecto a presentar en esta convocatoria era de 3.000 euros y hasta 6.000 euros, pudiendo subvencionar como límite un 80% del presupuesto presentado.

Las asociaciones beneficiarias deben llevar a cabo su proyecto desde el día 11 de octubre de 2025 hasta el 9 de octubre de 2026 (ambos inclusive). El plazo para justificar finalizará el 9 de octubre de 2026.

La diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, ha destacado que estas ayudas persiguen "fomentar el conocimiento de los valores vinculados al patrimonio mediante la realización de proyectos que propicien el aprendizaje, la promoción y la difusión de los bienes culturales materiales e inmateriales del territorio provincial y conseguir que el medio rural y los residentes de la provincia de Zaragoza comprendan, valoren y difundan su patrimonio, haciendo posible que el desarrollo cultural revierta en un desarrollo local y económico".

El patrimonio cultural, ha recordado Lázaro es una de las mayores riquezas que tenemos en nuestra provincia. "A través de nuestros monumentos, tradiciones, archivos, museos y celebraciones, conservamos la historia y la identidad de nuestros pueblos para que puedan ser conocidas y disfrutadas por las generaciones presentes y futuras", ha finalizado.