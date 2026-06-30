La DPZ concluye el arreglo de 20 carreteras y acabará otras 15 entre este año y el que viene

La vicepresidenta de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Teresa Ladrero. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha finalizado el arreglo de 20 de las carreteras provinciales incluidas en su programa de actuaciones 2024-2025, a las que se sumarán otras 15, que se terminarán entre este año y el que viene, y otros nueve acondicionamientos integrales, que estarán concluidos entre 2027 y 2028.

Con estas 45 carreteras, se culminará la primera parte del plan, en la que la institución provincial ha invertido 56 millones de euros, quedando para una segunda fase (2028-2031) otras 32 vías --hasta un total de 77 de las 150 carreteras de la DPZ--, con un presupuesto estimado de 26 millones de euros, aunque la previsión, al ritmo actual de ejecución es de llegar incluso a los cien millones de inversión.

Esta segunda fase es "la parte más complicada y compleja", por lo que la institución va a ir avanzando hasta entonces en el proceso administrativo, las expropiaciones o las licitaciones, ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta de la DPZ, Teresa Ladrero.

La vicepresidenta ha recordado que, desde su aprobación en marzo de 2024, ya se dijo que este programa de actuaciones en carreteras era "una iniciativa totalmente pionera y que iba a marcar un antes y un después". "Dos años después, el balance no puede ser más positivo", ha celebrado.

Este programa, además, va a recibir "un nuevo impulso récord" ya que se podrán invertir otros 20 millones de euros en un solo ejercicio: "La idea era invertir 83 millones de euros en este periodo de ocho años, pero estas cifras van a poder incrementarse evidentemente al ritmo que llevamos, ampliando el número de carreteras, de kilómetros arreglados en una segunda fase del plan".

Sólo hay una de estas primeras 45 carreteras en la que no se está pudiendo avanzar: la ZP-3205, que conecta Cariñena con Encinacorba, y el retraso viene provocado por las obras que está ejecutando ADIF en la línea férrea Zaragoza-Teruel-Sagunto, que está causando "grandes desperfectos" por el paso de maquinaria pesada, lo que desaconseja combinar ambas obras.

Ladrero ha subrayado que la "hoja de ruta" establecida para este programa está basada "en criterios puramente técnicos" relacionados con el estado de las propias carreteras provinciales, así como en la necesidad de combinar los trabajos con la fase administrativa para evitar retrasos.

CARRETERAS QUE CONECTAN LOS MUNICIPIOS MÁS PEQUEÑOS

La red viaria de la DPZ tiene 150 carreteras y más de 1.000 kilómetros de calzadas, que llegan principalmente a los municipios más pequeños, que a menudo se conectan únicamente a través de estas carreteras, que posiblemente sean "las que menos densidad de tráfico" tienen. Ha puesto como ejemplo la que une Vistabella con Cerveruela de Huerva, donde la DPZ ha invertido más de un millón de euros, pese a que "a diario a lo mejor no transitan ni 20 vehículos", pero los vecinos de estas localidades "tienen el mismo derecho a transitar y circular en carreteras que tengan las mismas condiciones que en carreteras de mayor volumen circulatorio".

Las actuaciones se dividen en dos modalidades. Por un lado, están los acondicionamientos, que son mejoras integrales en carreteras donde se han visto "deficiencias importantes" y que, en general, son las más costosas. En este grupo están nueve que se empezarán entre este año y el que viene: la ZP-1201 entre Castejón de Valdejasa y Tauste, la ZP-2201 de Osera a Monegrillo, la ZP-3301 entre Villar de los Navarros y la provincia de Teruel, la ZP-3203 de Aladrén a Vistabella, la ZP-3303 entre Lechón y Anento, la ZP-4304 de Maluenda a Olvés, la ZP-4304 de acceso a Sediles, la ZP-4311 entre Oseja y Calcena y la ZP-4502 de Torrehermosa a Santa María de Huerta.

Por otra parte, está el programa de refuerzo de firmes y ensanchamiento, "operativamente más sencillos" porque se trata de implementar "ciertas mejoras" sin modificar el trazado original. Todas las obras desarrolladas hasta el momento forman parte de esta modalidad.

Entre las vías terminadas, están la ZP-1301 entre Biota y Malpica, la ZP-1304 de acceso a Lacorvilla, la ZP-1403 entre Sos del Rey Católico y Uncastillo, la ZP-1506 de Salvatierra a Lorbés, la ZP-2303 de Cinco Olivas a Sástago, la ZP-2207 entre Codo y Belchite, la ZP-2309 entre Moneva y Moyuela, la ZP-2203 de Monegrillo a Lanaja, la ZP-2209 entre Letux y Lagata, la ZP-3203 entre Vistabella y Cerveruela, la ZP-4412 de acceso a Moros, la ZP-3406 de acceso a Pozuel de Ariza, la ZP-4305 entre Calatayud y Embid de la Ribera, la ZP-4406 de acceso a Godojos, la ZP-4501 de Ariza a Bordalba, la ZP-4401 de Cetina a Calmarza, la ZP-4311 de Calcena a Beratón, la ZP-4505 de acceso a Novallas, la ZP-5201 entre Bárboles y Grisén y la ZP-5207 de Alagón a Tauste.

Del mismo modo, están aquellas cuyas obras están en marcha o están próximas a comenzar, y con previsión de concluir a lo largo de 2027, la ZP-5305 entre Borja y Cunchillos, la ZP-4505 entre Monreal de Ariza y Alconchel, la ZP-4307 de Morata de Jalón a Morés, la ZP-4202 de acceso a Salillas de Jalón, la ZP-3307 de Miedes a Mainar, la ZP-3403 entre Llumes y Used, la ZP-3401 de Gallocanta a Tornos, la ZP-3301 de Herrera a Villar de los Navarros, la ZP-2205 entre Gelsa y Alborge, la ZP-2502 de acceso a Fayón, la ZP-2304 de acceso a Almochuel, la ZP-2204 de acceso a Almonacid de la Cuba, la ZP-1303 entre Asín y Orés y la ZP-1502 de Salvatierra a Castillonuevo.