El diputado delegado de Archivos y Bibliotecas de la DPZ, José Manuel Latorre, y el comisario de la exposición, Nacho López Susín, durante la presentación de la exposición que se podrá visitar hasta el 31 de enero de 2027 en la Diputación. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) conmemora los 550 años del primer libro impreso en aragonés con una exposición, que reivindica la importancia histórica de esta publicación, tanto para la lengua como para el derecho aragonés. La muestra, titulada '550 años del primer libro impreso en aragonés: Los fueros de 1476/77', reúne documentos y ejemplares de los fondos bibliográficos de la institución provincial, además de dos facsímiles preparados expresamente para la ocasión, y podrá visitarse con entrada libre hasta el 31 de enero de 2027.

El diputado delegado de Archivos y Bibliotecas de la DPZ, José Manuel Latorre, y el comisario de la exposición, Nacho López Susín, han presentado este jueves la iniciativa en la Biblioteca Ildefonso Manuel Gil, enmarcada en el programa de 'Promoción de la cultura en las lenguas de Aragón'. Ambos han destacado el valor de una publicación que constituye un hito para la historia editorial y jurídica, así como la oportunidad de acercar al público un patrimonio documental de gran relevancia.

Latorre ha explicado que la exposición aprovecha una efeméride redonda para mostrar la relación entre lengua y derecho a través de los fondos reunidos por la Diputación durante sus casi 200 años de historia, desde su fundación en 1836.

La colección incluye no solo documentos propios, sino también fondos generados por instituciones aragonesas entre los siglos XIV y XVIII, como la Diputación del Reino, el Justicia de Aragón, el Consejo Supremo de Aragón, la Real Audiencia, la Inquisición, la Gobernación General y el Virreinato.

El diputado ha recordado asimismo que la institución cuenta con una imprenta propia desde 1869, vinculada inicialmente al hospicio provincial y a la Casa de Misericordia, posteriormente conocida como Hogar Pignatelli. En ella se editaron numerosos volúmenes relacionados con la lengua y el derecho aragonés, especialmente dentro de la denominada Biblioteca de Escritores Aragoneses. En ese entorno desarrolló su labor Juan Moneva, a través del estudio de Filología de Aragón, en el que participaron figuras como María Moliner antes de la Guerra Civil.

UNA PUBLICACIÓN PIONERA EN EUROPA

Por su parte, López Susín ha subrayado que el aniversario permite poner de relieve dos acontecimientos: la primera edición impresa de los fueros de Aragón y la presencia del aragonés en esa publicación. Los fueros, compilados en las Cortes de Huesca de 1247 a través del Vidal Mayor para dar unidad al Reino, fueron incorporando posteriormente las disposiciones aprobadas en sucesivas reuniones de Cortes, así como las observancias.

La edición de 1476-1477 fue la primera vez que se imprimieron estos textos. Incluía una parte en latín, procedente de la tradición jurídica anterior, y otra en aragonés. Sin embargo, esta sería la última edición de los fueros en esta lengua, ya que en la siguiente, publicada en 1494, los textos que hasta entonces se habían mantenido en aragonés aparecieron traducidos al castellano.

El comisario ha incidido en la dimensión europea de esta publicación, al considerar que Aragón se adelantó a numerosos territorios en la impresión de sus leyes. Según ha detallado, salvo los Estados Pontificios, el Imperio romano germánico y Nápoles, otros territorios europeos publicaron sus leyes impresas con posterioridad: Inglaterra y Valencia en 1482; Francia y Castilla en 1484; Dinamarca en 1486; y Polonia y Hungría en 1487.

También ha contextualizado su relevancia lingüística. Antes de esta edición, en la península ibérica solo se había impreso en una lengua romance un sinodal en castellano, en 1472. El primer libro en euskera no llegaría hasta 1545, el gallego tendría que esperar a 1810 y el asturiano a 1839. La publicación aragonesa constituye, por tanto, uno de los primeros testimonios impresos de una lengua romance peninsular.

DOS FACSÍMILES PARA ACERCAR LOS ORIGINALES

Uno de los elementos destacados de la exposición son los dos facsímiles elaborados especialmente para la muestra. El primero reproduce el manuscrito que sirvió de modelo a la imprenta, ofreciendo una aproximación al proceso de producción del libro.

El segundo corresponde a uno de los cinco ejemplares conocidos en el mundo de la edición impresa de los fueros de 1476-1477, concretamente el que custodia la Real Academia Española. Ambos permiten contemplar de forma conjunta el manuscrito de referencia y el resultado de su paso por la imprenta, ofreciendo una aproximación al proceso de producción del libro.

La exposición incorpora además elementos relacionados con las técnicas de impresión y cuenta con la colaboración de especialistas que han contribuido contextualizar el patrimonio expuesto. López Susín ha agradecido el trabajo de los equipos de biblioteca, archivos y montaje, y ha recordado que las condiciones de iluminación se han adaptado a las necesidades de conservación de los ejemplares históricos.

UN CATÁLOGO DE 1.058 LIBROS IMPRESOS EN ARAGONÉS

La iniciativa se completa con dos publicaciones elaboradas por la editorial Aladrada. Una de ellas es un repertorio exhaustivo de los 1.058 libros impresos que contienen algún texto en aragonés desde 1476 hasta junio de 2026, realizado por Francho Nagore. La otra es el catálogo de la exposición, en el que participan, entre otros, el catedrático emérito de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza Jesús Delgado Echeverría, el experto en imprenta aragonesa Miguel Ángel Pallarés y el filólogo Alejandro Pardos Calvo.

La muestra cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura, el Justicia de Aragón, la Cátedra de Derecho Civil y Foral de Aragón de la Universidad de Zaragoza y la Fundación Caja Rural de Aragón, además de la editorial Aladrada.

El comisario ofrecerá visitas guiadas los martes y jueves durante la próxima semana y hasta la clausura de la exposición, prevista para el 31 de enero de 2027.