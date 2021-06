La DPZ convoca ayudas para asociaciones culturales y deportivas, dotadas con casi un millón de euros

ZARAGOZA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha convocado sus ayudas para la organización de actividades culturales y deportivas en los municipios de la provincia. Están dotadas con cerca de un millón de euros de presupuesto y van destinadas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su labor en los municipios zaragozanos, que podrán solicitarlas hasta el 16 de julio.

Ambas convocatorias ya han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPZ). La línea de ayudas para la promoción de actividades culturales cuenta con 610.000 euros de presupuesto. En el caso de las deportivas , la cuantía es de 350.000 euros, ha señalado la institución en una nota de prensa.

"La cultura y el deporte son dos de los pilares de la vida social de nuestros municipios. Es imprescindible por eso impulsar la organización de este tipo de actividades con estas ayudas, cuyo presupuesto se incrementó el año pasado más de un 60 por ciento en el caso de las culturales", ha destacado la diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Ros Cihuelo.

"Gracias a estas subvenciones las asociaciones de la provincia promueven actividades culturales de todo tipo y para todos los públicos y las actividades deportivas contribuyen a mejorar los hábitos de vida de los vecinos. Además, ambas convocatorias de ayudas contribuyen a dinamizar el tejido asociativo de nuestros municipios", ha añadido Cihuelo.

Actividades culturales

Las ayudas para la organización de actividades culturales financiarán iniciativas de recuperación, promoción y difusión de la cultura aragonesa; eventos que promuevan y difundas las singularidades culturales de los municipios de la provincia; conferencias, coloquios y encuentros sobre temas culturales de interés y relevancia municipal; actividades teatrales, literarias, plásticas, musicales o cinematográficas; y cualquier otra actuación que contribuya al desarrollo cultural o sociocultural de los municipios.

Podrán beneficiarse de estas ayudas todas aquellas asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de la provincia con sede social en cualquiera de los municipios zaragozanos, a excepción de la capital. Los interesados deberán presentar un programa de actividades a desarrollar con un presupuesto mínimo de 2.000 euros y un máximo de 4.000 y se subvencionará como máximo un 80 por ciento de ese importe.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

En el caso de las ayudas para actividades deportivas, lo que se persigue es fomentar la realización de este tipo de acciones y los valores asociados al deporte, como son el compañerismo, el respeto, la solidaridad o la tolerancia.

Las ayudas permitirán que las entidades beneficiarias puedan financiar gastos como arbitrajes, fichas federativas, equipaciones y material deportivo, avituallamientos en el transcurso de la actividad, publicidad y comunicación, facturas de monitores o entrenadores, desplazamientos, seguros, organización de eventos.

Al igual que las ayudas culturales, podrán beneficiarse de esta línea todas aquellas asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de la provincia con sede social en cualquiera de los municipios zaragozanos, a excepción de la capital.

El criterio de reparto de estas subvenciones varía respecto al de otros años y en este ejercicio se establecerá un porcentaje a repartir igual para todos, que se determinará como resultado de dividir el importe total de los presupuestos presentados por las asociaciones y el crédito de esta línea de ayudas.

La cuantía de la subvención no superará los 3.200 euros y en el caso de que no cubra el total del presupuesto presentado por las entidades, la diferencia podrá ser cubierta por otras líneas de ayudas, siempre que no supere el 80 por ciento del coste total.

MÁS DE 2,5 MILLONES DE EUROS DESDE 2016

Los planes de ayudas para actividades culturales y entidades deportivas forman parte de los seis nuevos programas de subvenciones que la Diputación de Zaragoza puso en marcha el pasado mandato para sustituir a las controvertidas ayudas de Presidencia.

Como parte de esas subvenciones se destinaban a asociaciones, fundaciones y otros colectivos sin ánimo de lucro, el actual equipo de gobierno de la DPZ creó nuevos planes de ayudas dirigidos a este tipo de entidades que se distribuyen en concurrencia competitiva siguiendo criterios objetivos y transparentes.

Desde el año 2016, las ayudas para la realización de actividades culturales han distribuido más de 1,5 millones de euros entre más de 200 asociaciones de la provincia y casi un millón y medio de euros en subvenciones para actividades deportivas.