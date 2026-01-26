La DPZ convoca sus ayudas para bandas de música de la provincia, dotadas con 200.000 euros

La Banda de Rivas - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria de ayudas para bandas de música de municipios de la provincia de Zaragoza, a excepción de la capital, dotadas con 200.000 euros y pueden solicitarse hasta el 16 de febrero. Se trata de unas ayudas que sirven para sufragar parte del coste de los cursos, seminarios u otras actividades formativas así como los gastos de funcionamiento general.

Entre estos últimos se incluyen, por ejemplo, las reparaciones de instrumentos; material de mantenimiento y limpieza de instrumentos; partituras y gastos de fotocopiadora, de difusión y cartelería, los gastos de SGAE y CEDRO, vestuarios o facturas de desplazamientos para conciertos.

La diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, ha resaltado que estas ayudas tienen como objetivo "satisfacer las necesidades de la población rural relativas a la cultura y formación musical en los municipios de la provincia así como posibilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje musical a través de las bandas de música con el fin de mejorar la calidad artística musical".

Lázaro se ha referido además a que contribuyen a "favorecer y estimular la calidad técnica e interpretativa de las bandas de música mediante la realización de conciertos así como conseguir que éstas sean centros de formación, promoción, difusión y disfrute de la cultura musical, contribuyendo así al dinamismo y desarrollo rural de la provincia de Zaragoza".

REQUISITOS DE LAS AYUDAS A BANDAS

La dotación de las ayudas para las bandas es de 200.000 euros. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las bandas de música de la provincia de Zaragoza, salvo la capital, que tengan personalidad jurídica propia, ya que las bandas de música de titularidad municipal pueden acogerse al Plan Unificado de Subvenciones. Además, las bandas con sede en los barrios rurales de la capital zaragozana pueden también solicitar ayuda en esta convocatoria.

Las ayudas no excederán de 10.000 euros y para otorgar la cuantía de la subvención, la DPZ tendrá en cuenta criterios como la compensación demográfica (mayor cuantía a menor población), el número total de componentes de la banda, con un máximo de 50 miembros; el número total de profesores que imparten clase o el número de conciertos que se imparten en municipios diferentes al propio.

Además, los cursos, seminarios u otras actividades formativas así como los gastos de funcionamiento general y la realización de los conciertos comprometidos por las bandas de música deberán llevarse a cabo durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

El año pasado, la institución provincial concedió a través de esta convocatoria ayudas a 31 bandas de música de la provincia de otros tantos municipios.