La DPZ convoca ayudas de 1 millón de euros para barrios rurales de la provincia

Archivo - Malpica de Arba, uno de los barrios rurales de la provincia de Zaragoza. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha convocado sus ayudas para los barrios rurales de la provincia, con una dotación para el próximo año de un millón de euros.

El anuncio ha salido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPZ) y los 25 municipios que disponen de barrios rurales separados de la capitalidad del municipio tienen hasta el 30 de enero para solicitar la subvención, ha informado la DPZ.

"Las ayudas van destinadas a la realización de diferentes actuaciones que abarcan hasta 24 programas diferentes", ha indicado el diputado delegado de Cooperación de la DPZ, Alfredo Zaldívar, quien ha señalado que "este plan está pensado para atender las peculiaridades y las necesidades de los barrios rurales de la provincia".

Zaldívar ha resaltado que con las subvenciones buscan "que los vecinos de estos núcleos de población no se sientan discriminados frente a quienes viven en los barrios rurales de la capital, teniendo las mismas oportunidades en el acceso a servicios y equipamientos".

Se consideran barrios rurales aquellos núcleos separados de la capitalidad del municipio, que figuran en la encuesta de infraestructura y equipamiento local y que por sus características poblacionales, estructura de las viviendas, antecedentes históricos y manifestaciones de una peculiar idiosincrasia pueden ser objeto de un tratamiento diferenciado y específico. Este año la Diputación de Zaragoza ha financiado con este plan un total de 52 actuaciones.

Entre las que pueden solicitar los ayuntamientos hay un amplio abanico: ordenación del tráfico y del estacionamiento, conservación y rehabilitación de edificios, accesos a los núcleos de población, pavimentación de vías públicas, alcantarillado, abastecimiento de agua potable, recogida, gestión y tratamiento de residuos, limpieza viaria, cementerios y servicios funerarios, alumbrado público, parques y jardines, funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial, equipamientos culturales y museos, protección y gestión del patrimonio histórico-artístico, instalaciones de ocupación del tiempo libre, instalaciones deportivas, energía, información y promoción turística, recursos hidráulicos, caminos vecinales, gestión del patrimonio y otras infraestructuras.

Los 25 municipios y los 40 barrios rurales que pueden acogerse al plan son Ardisa (Casas de Esper), Bárboles (Oitura), Belmonte de Gracián (Viver de Vicor), Biota (Malpica de Arba), Calatayud (Embid de la Ribera, Torres y Huérmeda), Ejea de los Caballeros (Bardenas, El Bayo, Farasdués, Pinsoro, Rivas, El Sabinar, Santa Anastasia y Valareña), El Frasno (Aluenda, Inogés y Pietas), Fuentes de Ebro (Rodén), La Joyosa (Marlofa), Lucena de Jalón (Berbedel), Luna (Lacorvilla), Monreal de Ariza (Granja de San Pedro), Monterde (Llumes), Morés (Purroy), Murillo de Gállego (Concilio y Morán), Navardún (Gordún), Los Pintanos (Pintano), Sádaba (Alera), Salvatierra de Esca (Lorbés), Santa Eulalia de Gállego (La Sierra de Estronad), Sestrica (Viver de la Sierra), Sigüés (Asso-Veral), Sos del Rey Católico (Campo Real), Tarazona (Cunchillos, Tórtoles y Torres de Montecierzo) y Tauste (Sancho Abarca y Santa Engracia).