La DPZ convoca sus ayudas para proyectos de acción social, con más de un millón de euros, un 56% más

Archivo - Persona mayor en silla de ruedas paseando en comapañia. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha convocado sus ayudas dirigidas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos de acción social en la provincia de Zaragoza, que este año se incrementan un 56% pasando de 734.000 euros a 1.150.000.

La convocatoria ya se ha publicado en el Boletín Ofiical de la Provincia de Zaragoza (BOPZ) y el plazo para presentar las solicitudes está abierto hasta el 1 de julio, ha informado la institución.

La diputada delegada de Bienestar Social, Mercedes Trébol, ha destacado el importante aumento de estas ayudas, una decisión que, a su juicio, "refleja de forma clara el compromiso de la institución con las personas y con los municipios de nuestro territorio".

"Somos conscientes", ha añadido, de que las entidades sociales "desempeñan una labor imprescindible, llegando allí donde muchas veces las administraciones no pueden hacerlo de manera directa, y por eso hemos querido reforzar nuestro apoyo para que puedan seguir desarrollando su trabajo en las mejores condiciones".

Además, la diputada provincial ha señalado que este aumento de la financiación responde también "a la necesidad de dar respuesta a los nuevos retos sociales que afrontan nuestros pueblos y ciudades".

Las asociaciones y entidades del tercer sector trabajan cada día con colectivos vulnerables, fomentan la inclusión, combaten la soledad no deseada y contribuyen a mejorar la calidad de vida de miles de vecinos" y por ello, apoyarlas es invertir en cohesión social, igualdad de oportunidades y bienestar para toda la provincia".

El objetivo de la convocatoria es apoyar la financiación de proyectos que respondan a las necesidades de autonomía personal, integración, cohesión social, convivencia adecuada y necesidades básicas, así como los proyectos que deberán atender situaciones de carácter social mediante prevención en los ámbitos de la infancia y la adolescencia, las adicciones y la exclusión social, atención a las necesidades básicas y urgencias sociales, entre otras.

DOS MODALIDADES

El plan se divide en dos modalidades. La primera de ellas hace referencia a actuaciones de 'Información, orientación, apoyo y rehabilitación para favorecer la autonomía personal de personas mayores, personas con discapacidad y niños con necesidad de atención temprana y de las personas cuidadoras', para cuya ejecución sea necesaria la existencia de puestos de trabajo estructurales y además la entidad gestione un mínimo de tres centros que realicen estas intervenciones en municipios de la provincia de Zaragoza --excluida la capital-- como medida para luchar contra la despoblación en el medio rural de nuestra provincia.

Para esta modalidad, se destinará el 60% de los créditos disponibles y la cantidad a solicitar por el beneficiario estará comprendida entre 60.000 y 120.000 euros.

La segunda modalidad incluye el resto de actuaciones de acción social y aquellas actuaciones de 'Información, orientación, apoyo y rehabilitación para favorecer la autonomía personal de personas mayores, personas con discapacidad y niños con necesidad de atención temprana y de las personas cuidadoras' que no cumplan los requisitos de la modalidad 1.

Para esta modalidad se destinará el 40% de los créditos disponibles y la cantidad a solicitar por el beneficiario estará comprendida entre 6.000 y 20.000 euros.

Esta segunda modalidad va dirigida a un amplio abanico de intervenciones como son la prevención de adicciones, de la exclusión social, atención a necesidades básicas y urgencias sociales, entre otras.

Se consideran gastos subvencionables con carácter general los gastos corrientes vinculados e indispensables para el desarrollo de la actividad o proyecto tales como arrendamientos, materiales y suministros no inventariables, servicios profesionales, gastos de transporte y dietas; los gastos de personal vinculados al proyecto subvencionado; así como los gastos financieros, gastos de asesoría jurídica o financiera y los gastos notariales siempre que estén directamente relacionados con la actividad subvencionada.

El periodo de cumplimiento de la finalidad del proyecto será del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 y el plazo de justificación terminará el 31 de marzo de 2027. Se presentará exclusivamente una única solicitud por entidad.