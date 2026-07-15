La DPZ convoca sus ayudas para residencias y centros de día municipales, dotadas con 800.000 ayudas

La convocatoria ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPZ) y los ayuntamientos interesados en solicitar estas ayudas Podrán hacerlo hasta el 28 de julio. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha lanzado una nueva convocatoria de sus ayudas para residencias y centros de día municipales, que vuelve a estar dotada con 800.000 euros. Las subvenciones van destinadas a los ayuntamientos de la provincia, salvo al de la capital, titulares de estas instalaciones de gestión pública directa.

Estas ayudas complementan a las del plan de lucha contra la soledad no deseada, que este año se ha quintuplicado hasta los 5 millones de euros para financiar los gastos de funcionamiento de los centros de mayores, centros sociales, teleclubes y otros espacios que en muchos municipios son el único punto de reunión para los vecinos y vecinas.

La convocatoria ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPZ) y los ayuntamientos interesados en solicitar estas ayudas podrán hacerlo hasta el 28 de julio.

La diputada delegada de Bienestar Social de la Diputación de Zaragoza, Mercedes Trébol, ha puesto en valor el compromiso de la institución con los municipios y, especialmente, con la atención a las personas mayores que viven en el medio rural. "Esta convocatoria supone una herramienta fundamental para garantizar la continuidad de unos servicios esenciales que contribuyen al bienestar, la calidad de vida y el arraigo de nuestros vecinos y vecinas", ha asegurado.

Por otro lado, la diputada provincial se ha referido a que estas ayudas permiten a los ayuntamientos afrontar con mayores garantías los costes de funcionamiento de unos recursos que, en muchos casos, son imprescindibles para fijar población y combatir la despoblación. "Las residencias y centros municipales no solo ofrecen una atención cercana y de calidad a las personas mayores, sino que también generan empleo y dinamizan la economía local, convirtiéndose en un pilar básico para la cohesión social y territorial de la provincia", ha concluido.

DESTINATARIOS

Pueden acogerse a esta convocatoria los ayuntamientos de la provincia, excluida la capital, titulares de residencias y centros de día que sean objeto de gestión pública directa, por tanto serán destinatarios aquellos centros de titularidad municipal gestionados de forma pública y directa por los ayuntamientos.

El plan de ayudas a residencias y centros de día municipales de la Diputación de Zaragoza contempla dos líneas de subvenciones: la destinada a financiar el gasto corriente y la destinada a la inversión. El presupuesto para la presente convocatoria se distribuye a partes iguales entre ambas líneas: 400.000 euros para cada una. En la línea de gasto corriente se contempla el derivado de las plazas vacantes que generen déficit estructural en el período de ejecución.

En esta línea se diferencian dos equipamientos: para residencias o para centros de día. En cada caso se establece un límite económico de aportación por plaza vacante y mes así como un máximo por ayuntamiento en cómputo anual que no podrá superar los 50.000 euros en el caso de las residencias o los 30.000 en el caso de los centros de día. Para la línea que permite financiar en esos centros las actuaciones de adquisición de equipamiento y obras de acondicionamiento y mejora de las instalaciones para la prestación de los servicios en óptimas condiciones, la cuantía máxima a solicitar y conceder será de 35.000 euros (IVA incluido).

Las bases contemplan la posibilidad de solicitar subvención para las dos actuaciones, gasto corriente e inversión. En este sentido, las entidades locales que cumplan los requisitos para acceder a la condición de beneficiarios de subvención formularán una única solicitud, ya sea para uno o más centros, o para uno o los dos servicios del mismo centro, residencia y/o centro de día, y para gasto corriente e inversión. La cuantía de la subvención solicitada no superará los límites fijados en esta convocatoria y el importe máximo de 59.000 euros.

GASTOS SUBVENCIONABLES

Los gastos subvencionables, que deberán justificarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, incluyen el gasto corriente derivado de las plazas vacantes que generen déficit estructural en las residencias y centros de día de mayores, de titularidad municipal y gestión directa ocasionados en el periodo de ejecución.

Así como las actuaciones de adquisición de equipamiento de obras de acondicionamiento y mejora de las instalaciones, que constituyen inversión, adquiridas o ejecutadas en el citado periodo de cumplimiento de la finalidad, incluidos honorarios de arquitecto y técnicos derivados de la redacción de documentos y la coordinación y dirección de obra en su caso, referidas a las mencionadas obras de mejora o acondicionamiento de los centros.