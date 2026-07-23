La DPZ convoca la I edición de sus premios Santa Isabel de poesía, narrativa y narrativa gráfica en aragonés. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) convoca la primera edición del Premio literario de narrativa y narrativa gráfica en aragonés y del Premio literario de poesía en aragonés Santa Isabel de Aragón, reina de Portugal. Los galardones están dotados cada uno con 5.000 euros y la publicación de la obra.

Las personas interesadas tienen de plazo hasta el 20 de agosto para presentar sus propuestas y las obras deberán estar escritas en aragonés, originales, inéditas, no pueden haber sido nunca premiadas, quedando excluidos los textos creados mediante herramientas de IA.

En cuanto al género literario, podrán ser narrativa, cómic o narrativa gráfica, poesía, teatro o ensayo. Cada autor o autora podrá presentar como máximo dos obras distintas. Tendrán derecho a participar personas físicas que hayan cumplido la mayoría de edad un año antes de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y de cualquier nacionalidad o residencia.

"Se trata de los premios más importantes de literatura en aragonés en la actualidad y que cuentan con una mayor dotación económica, con el objetivo de contribuir a visibilizar y revalorizar la literatura en aragonés en cualquiera de los ámbitos literarios", ha destacado el diputado de Archivos y Bibliotecas de la Diputación de Zaragoza, José Manuel Latorre.

Ha resaltado que con este premio la Diputación de Zaragoza amplía su compromiso "con la cultura y la lengua aragonesa, que es patrimonio inmaterial de nuestro país y que, por sus excelencias literarias, tienen un pasado significativo y un presente y un futuro vivos".

"Desde esta institución seguiremos apoyando y promoviendo actuaciones para la enseñanza, formación y divulgación de la lengua aragonesa", ha incidido Latorre. El plazo de presentación de solicitudes es de 30 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ).

Se presentará presencialmente, en el Registro de Entradas de la Diputación Provincial de Zaragoza en horario de 9.00 a 14.00, o de manera telemática a través del 'Catálogo de trámites' de la sede electrónica de la DPZ en estos enlaces: 'https://dpz.sedelectronica.es/catalog/t/fab1fd4c-a819-40dd-8... https://dpz.sedelectronica.es/catalog/t/69b185d0-3f5f-4627-8....

A la hora de conceder el premio de poesía, se valorará la calidad de la composición literaria; la originalidad y creatividad de la obra; el ritmo y coherencia poética; la innovación conceptual y lingüística; y la técnica literaria y estilo.

En cuanto al premio de narrativa y narrativa gráfica, se tendrá en cuenta la calidad, originalidad, y creatividad de la obra; el ritmo y coherencia narrativa; la innovación conceptual y lingüística; y la técnica literaria y estilo. Y, adicionalmente para narrativa gráfica o cómic, la claridad y orden de la propuesta; la ilustración en relación con el texto; y la maquetación (composición y legibilidad).