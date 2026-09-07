La DPZ convoca el plan 2027 de ayudas para municipios con especiales dificultades territoriales

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ZARAGOZA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha convocado por tramitación anticipada su plan de ayudas a los municipios con especiales dificultades territoriales o singulares afecciones debidas a la implantación de infraestructuras o servicios de interés general (PIMED).

El presupuesto supera los 1,3 millones de euros y los ayuntamientos beneficiarios pueden solicitar las subvenciones hasta el 30 de septiembre, han informado este lunes en una nota de prensa.

Estas ayudas se destinan a mejorar los servicios básicos de aquellos municipios de la provincia que albergan instalaciones de producción energética u otros servicios de interés general que generan afecciones singulares.

Gracias a ellas los ayuntamientos pueden financiar actuaciones en ámbitos como la seguridad y orden público, la ordenación de tráfico y estacionamiento, movilidad urbana, protección civil, servicio prevención y extinción incendios, urbanismo, conservación y rehabilitación de la edificación, accesos a núcleos, pavimentación de vías públicas y alcantarillado; abastecimiento domiciliario de agua potable, recogida de residuos, gestión residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, alumbrado público, parques y jardines o cementerios y servicios funerarios entre otras que pueden consultarse en las normas.

Los 29 municipios que pueden acogerse a estas ayudas son Alagón, Añón de Moncayo, Ardisa, Calatayud, Caspe, Chiprana, Cinco Olivas, Ejea de los Caballeros, Escatrón, Fayón, Gallur, Gelsa, Ibdes, La Zaida, Los Fayos, Marracos, Mequinenza, Morés, Nonaspe, Nuévalos, Nuez de Ebro, Piedratajada, Puendeluna, Quinto, Sádaba, San Mateo de Gállego, Sástago, Tauste y Zaragoza.

En la pasada edición se llevaron a cabo 41 actuaciones gracias al 1,3 millones de euros que se invirtieron en obras como la pavimentación de calles, la renovación del alumbrado público, el abastecimiento de agua potable y el saneamiento de las aguas residuales. Además, también hubo iniciativas para mejorar otros servicios básicos municipales como la señalización vial, los parques y jardines, la seguridad, la recogida de residuos o los cementerios.