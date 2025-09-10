La DPZ defiende la acogida de menores inmigrantes en la provincia de Zaragoza y en todo Aragón

La DPZ ha aprobado una moción presentada de forma conjunta por PSOE, CHA y En Común-IU instando al Gobiero de Aragón a acoger a los menores no acompañados que le correspondan. - DPZ

ZARAGOZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza defiende la acogida de menores en Aragón y en la provincia de Zaragoza. El pleno de la DPZ, que se ha celebrado este miércoles ha aprobado una moción presentada de forma conjunta por PSOE, CHA y En Común-IU en la que instan al Gobierno de Aragón a acoger a los menores no acompañados "que le correspondan" y reiteran la "plena disposición" de la institución provincial a colaborar con los municipios de la provincia que quieran recibir a estas personas. La medida ha sido rechazada por PP y VOX.

En la moción, PSOE, CHA y En Común-IU instan al Gobierno de Aragón a acoger a los menores extranjeros no acompañados "que le corresponden según su capacidad ordinaria", en cumplimiento, apuntan, del Real Decreto aprobado por el Gobierno de España y "en estricto respeto a la Constitución y a la Convención sobre los Derechos del Niño, garantizando el interés superior del menor".

El texto recoge que el pleno de la Diputación de Zaragoza acepta la redistribución "solidaria" de menores como "una responsabilidad colectiva y un deber ético", reivindicando que "ningún menor vulnerable quede desatendido" y oponiéndose con firmeza "a cualquier muestra de racismo como sería tratar de manera diferente a un menor si proviene de Europa del Este o del Norte de África". "Todos los menores tienen los mismos derechos", asegura.

Con esta iniciativs, el pleno de la Diputación de Zaragoza denuncia "la negativa a acoger menores migrantes y los recursos judiciales presentados por parte del Gobierno de Aragón, instándole a cumplir con el artículo 35 de la Ley de Extranjería y abandonando la narrativa racista y xenófoba de la extrema derecha" e insta a las Comunidades Autónomas a "desmentir la falta de medios estatales puesto que los recursos económicos aprobados por el Gobierno de España (100 millones de euros) se destinan a apoyar el traslado, alojamiento, tutela y acompañamiento social y educativo de los menores migrantes, así como para financiar la sobreocupación de los sistemas que se encuentren por encima de su capacidad ordinaria".

Por todo ello, la DPZ reitera su "plena disposición" a colaborar, dentro del marco competencial y de los recursos disponibles, "en todo lo que sea necesario con los municipios de nuestra provincia para que puedan acoger a los menores en las mejores condiciones". En la moción se recoge la petición de dar traslado de los acuerdos al Gobierno de España, al Ministerio de Infancia y Juventud, al Gobierno de Aragón y a los grupos políticos de las Cortes de Aragón.

MOCIÓN EN DEFENSA DE LA PAZ EN GAZA

En la sesión plenaria también se ha aprobado otra moción conjunta presentada de urgencia por PSOE, CHA y En Común- IU en la que condenan la ocupación "ilegal" y el "genocidio" de la población palestina por parte del Estado de Israel y exige la retirada inmediata de las tropas israelíes y que pueda llegar la ayuda humanitaria a la población civil, apoyando las nueve medidas anunciadas para el Gobierno de España para frenar el genocidio en Gaza.

Asimismo, el pleno de la Diputación de Zaragoza considera "imprescindible" la consolidación de un Estado Palestino "libre y democrático", instando a la Unión Europea y a toda la comunidad Internacional a "redoblar" los esfuerzos y se compromete con la paz y con la solidaridad, continuando con acciones y proyectos humanitarios en favor de la población palestina y de todos aquellos que lo necesiten.

Además, se ha rechazado otra moción presentada por el grupo provincial del PP en apoyo de la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña Godina con los fotos a favor de PP y VOX y en contra de PSOE, CHA y En Común-IU.