La DPZ destina cerca de 80.000 euros a apoyar el trabajo de las asociaciones memorialistas de la provincia

Excavación arqueológica para hallar restos de personas represaliadas durante la guerra civil. - DPZ

ZARAGOZA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha concedido 79.548,40 euros en ayudas para el desarrollo de proyectos de memoria democrática en la provincia, una convocatoria con la que la institución provincial quiere respaldar de forma directa el trabajo de las asociaciones y entidades memorialistas que investigan, recuperan, dignifican y difunden la memoria democrática.

La diputada delegada de Memoria Democrática de la DPZ, Nerea Marín, ha destacado especialmente la labor que desarrollan. "Estas ayudas tienen sentido porque detrás hay asociaciones, familias, investigadores, voluntariado y colectivos que llevan años haciendo un trabajo imprescindible. Son quienes buscan documentos, recuperan testimonios, localizan fosas, reconstruyen historias y consiguen que la memoria de tantas personas no desaparezca".

"Desde la Diputación de Zaragoza queremos agradecerles ese compromiso y acompañarlo con recursos públicos", ha señalado. La resolución distribuye ayudas entre proyectos muy diversos, desde actuaciones arqueológicas y de exhumación hasta publicaciones, archivos audiovisuales, propuestas educativas o iniciativas dirigidas a recuperar memorias históricamente invisibilizadas.

Una de las principales actuaciones de la convocatoria será la impulsada por el Colectivo de Historia y Arqueología Memorialista Aragonesa (CHAMA), que recibirá 20.000 euros para una intervención arqueológica destinada a localizar, exhumar e identificar una fosa común de la Guerra Civil en el cementerio de Villafeliche.

Entre las entidades beneficiarias se encuentran también la Asociación Las Golondrinas. Historia-Cine-Memoria, con 6.400 euros para la publicación del libro 'Trabajadores por la democracia. Historia de Comisiones Obreras en Aragón (1958-1988)'.

La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA) contará con 6.400 euros para la exposición 'Fieles hasta la muerte: los militares profesionales que se mantuvieron leales a la República frente a sus compañeros golpistas'. La Federación de Asociaciones de Estudiantes de Aragón (FADEA) recibirá la misma cantidad para su programa 'Educación con memoria y aprendizaje democrático en el tiempo libre'.

También se financiará con 6.400 euros el proyecto Memoria viva, de la Asociación Juvenil Integra Voluntariado Joven, que plantea crear un archivo audiovisual intergeneracional del movimiento laico y progresista de Aragón para recopilar, conservar y difundir patrimonio documental, oral y audiovisual vinculado a la memoria democrática.

La Fundación 14 de Abril recibirá 6.400 euros para el proyecto didáctico 'Federico García Lorca, poeta y dramaturgo republicano'. La convocatoria incorpora además proyectos que permiten ampliar la mirada sobre la represión franquista y recuperar historias que durante décadas han permanecido fuera del relato público.

La Asociación Magenta Colectivo LGTB de Aragón recibirá 6.400 euros para 'Resistencias invisibles: voces y vidas LGTBI en Aragón durante el franquismo', centrado en la recuperación y difusión de la memoria del colectivo LGTBI durante la dictadura y la Transición.

"RECUPERAR TODAS LAS VOCES"

"Una política de memoria democrática tiene que ser capaz de recuperar todas las voces, también aquellas que han sufrido un doble silencio. Investigar la represión política, pero también la que sufrieron las personas LGTBI, las mujeres, las familias o quienes fueron perseguidos por defender derechos y libertades, nos ayuda a construir una memoria democrática más completa", ha afirmado Marín.

Por su parte, la Asociación Juvenil Movimiento por los Derechos del Alumnado (MOVIDA) recibirá 6.400 euros para 'Memoria para comprender el presente en la Universidad', un proyecto orientado a acercar la memoria democrática a la población joven mediante actividades educativas, participativas y de sensibilización.

Marín ha resaltado al mismo tiempo la relevancia de este tipo de actuaciones: "Cuando hablamos de una fosa común hablamos de personas y de familias que llevan décadas esperando respuestas. Localizar unos restos, identificarlos y poder ofrecer una sepultura digna no es únicamente una actuación arqueológica: es una obligación democrática y una forma de reparación".

La Asociación Familia Aragonesa de Bebés Robados (FABER) contará con 6.400 euros para el proyecto 'Memoria, identidad y Justicia: Archivo y visibilización de Bebés robados en Aragón'.

La Fundación Fayón Cultural y Patrimonial recibirá 1.936 euros para la colocación de una lápida con inscripción conmemorativa vinculada a la inhumación de restos recuperados en Fayón, y otros 3.612,40 euros para la celebración de un acto oficial de memoria coincidiendo con dicha inhumación. Por último, la Asociación Cultural Añadas: Memoria y Sociedad recibirá 2.800 euros dentro de esta convocatoria.

En conjunto, las ayudas alcanzan los 21.936 euros para actuaciones vinculadas a exhumaciones y los 57.612,40 euros para proyectos de dignificación y divulgación, hasta completar los 79.548,40 euros concedidos.

La diputada delegada de Memoria Democrática ha subrayado que la Diputación de Zaragoza mantendrá su compromiso presupuestario con estas políticas.

"Los municipios son nuestra razón de ser y la memoria se construye desde los pueblos. Hay asociaciones que llevan décadas sosteniendo esta tarea casi en solitario y nuestra obligación es que sepan que tienen una institución a su lado. La memoria democrática necesita compromiso político, y también presupuesto, continuidad y apoyo a quienes trabajan sobre el terreno", ha concluido.