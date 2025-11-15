La DPZ exige una compensación al Gobierno de Aragón por el servicio de reciclaje Ecoprovincia

ZARAGOZA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Zaragoza ha aprobado esta semana una moción presentada por el PSOE, En Común-IU y CHA para pedir al Gobierno de Aragón que compense a la DPZ por el esfuerzo económico realizado en la puesta en marcha del servicio de reciclaje Ecoprovincia para no discriminar a la provincia de Zaragoza respecto a las de Huesca y Teruel. El PP y Vox votaron en contra.

El Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón, Prevención y Economía Circular (GIRAPEC), presentado en octubre del año pasado por el Gobierno de Aragón, plantea extender el modelo de Ecoprovincia a Huesca y a Teruel construyendo plantas de transferencia intermedias en Barbastro, Fraga y Alcañiz y centros de tratamiento de residuos en los vertederos de Huesca y Teruel.

Mientras que la Diputación de Zaragoza ha financiado el servicio Ecoprovincia con 24 millones de euros, esas instalaciones previstas en las provincia de Huesca y Teruel serán asumidas por el Gobierno de Aragón, por lo que la moción aprobada esta semana reclama al Ejecutivo autonómico que compense a la Diputación de Zaragoza por el esfuerzo económico ya realizado para poner en marcha Ecoprovincia.

"Mientras el Gobierno de Aragón va a financiar con fondos autonómicos las infraestructuras de residuos en Huesca y Teruel dentro del Plan GIRAPEC, la Diputación de Zaragoza ya ha hecho el esfuerzo inversor en solitario. La provincia de Zaragoza no puede quedar en desventaja respecto a las demás, siendo precisamente la que lideró la transición hacia un modelo de gestión responsable y sostenible. Resulta de justicia que el esfuerzo de la DPZ sea reconocido y compensado en igualdad de condiciones", sostiene la moción.

El texto aprobado por el pleno insta al Gobierno de Aragón "a establecer un mecanismo de compensación económica a favor de la Diputación de Zaragoza por el esfuerzo ya realizado con la puesta en marcha del servicio Ecoprovincia, equivalente a la financiación que el Ejecutivo autonómico destinará a las provincias de Huesca y Teruel para implantar infraestructuras similares en el marco del Plan GIRAPEC.

Además, también solicita al Ejecutivo autonómico "que ayude y compense a la Diputación de Zaragoza para construir una planta de tratamiento de residuos propia que preste servicio a los municipios de la provincia de Zaragoza".

"Ecoprovincia ha sido un éxito rotundo" El servicio Ecoprovincia de la Diputación de Zaragoza acaba de cumplir dos años reciclando la basura del contenedor verde en los 265 municipios adheridos y desde su puesta en marcha ya ha gestionado más 160.000 toneladas de residuos. Antes, toda esa basura se enterraba en un vertedero sin ningún tratamiento previo. Ahora, gracias a Ecoprovincia, se lleva a las plantas de transferencia que la DPZ ha construido en distintos puntos de la provincia y desde allí se transporta hasta Zaragoza para separar y reutilizar la que aún puede aprovecharse. "Hace un año ya dijimos que el servicio Ecoprovincia ha sido un éxito rotundo y un ejemplo a seguir, y la prueba es que el nuevo plan de residuos que ha impulsado el Gobierno de Aragón sigue el modelo de Ecoprovincia y plantea hacer lo mismo en las provincias de Huesca y Teruel", destaca el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero. Ecoprovincia empezó a funcionar con 245 ayuntamientos adheridos y desde entonces se han sumado otros 20, así que ya llega a 265 municipios. Solo ha habido 5 consistorios zaragozanos que hasta ahora han preferido no sumarse al servicio a pesar de que la legislación española y comunitaria obliga a los ayuntamientos a reciclar o reutilizar al menos el 50% de sus residuos domésticos y comerciales y de que ese porcentaje se va a ir incrementando progresivamente. "Con el servicio Ecoprovincia desde la Diputación de Zaragoza hemos resuelto el problema ambiental que tenían los ayuntamientos zaragozanos, que por sí solos no hubieran podido tratar la basura del contenedor verde para cumplir esos objetivos de reciclaje. Esa es la esencia de la Diputación, apoyar a nuestros pueblos, sobre todo a los más pequeños", subraya Sánchez Quero, que también recalca que que la puesta en marcha del servicio Ecoprovincia ha permitido que en la provincia de Zaragoza ya no haya vertederos en los que la basura se entierre sin ningún proceso de reciclaje previo. "El de Calatayud se colmató sin que hiciera falta construir uno nuevo y el último que quedaba, el de Ejea de los Caballeros, dejó de recibir residuos domésticos en agosto de 2023", recuerda el presidente.