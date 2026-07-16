La DPZ expone el proyecto artístico y político 'Ceniza y siembra' en el Centro de Arte y Exposiciones de Ejea

La muestra se puede ver hasta el 29 de noviembre y forma parte de la iniciativa 'Parar las guerras. Artistas por la Paz'. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA), 16 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Zaragoza (DPZ) expone desde este jueves en el Centro de Arte y Exposiciones de Ejea el proyecto artístico y político 'Ceniza y siembra', que puede visitarse hasta el 29 de noviembre. La muestra, organizada en colaboración con la Asamblea Ciudadana por la Paz y comisariada por la artista multimedia Pilar Catalán, forma parte de la iniciativa 'Parar las guerras. Artistas por la Paz', que reúne a un centenar de creadores aragoneses para reivindicar el papel del arte como herramienta de conciencia, memoria y defensa de los derechos humanos.

La exposición ha sido inaugurada por la vicepresidenta de la DPZ y alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, y por la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro. Esta segunda etapa del proyecto se desarrolla a través de cuatro exposiciones celebradas durante 2026 en distintos espacios culturales de Zaragoza como son 'Auschwitz/Gaza', en el Edificio San Valero; 'No a los conflictos bélicos y al colonialismo', en el Cuarto Espacio de la Diputación de Zaragoza; 'Cuando el silencio no es paz, es ausencia', en la Fundación CAI.Centro Joaquín Roncal; y "África, donde la tierra sangra", en el Colegio Oficial de Arquitectos de Zaragoza.

La vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza y alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, ha destacado que esta muestra representa "una magnífica oportunidad" para acercar a la ciudadanía un proyecto que une creación artística, memoria y reflexión colectiva. "Esta exposición invita a detenernos, observar y dialogar sobre cuestiones que siguen interpelando a nuestra sociedad desde una mirada comprometida y contemporánea", ha añadido.

Para Ejea, ha asegurado su alcaldesa, es un orgullo formar parte de este recorrido cultural y ofrecer un espacio donde el arte se convierta en un vehículo de encuentro, pensamiento y participación. "El arte tiene la capacidad de despertar conciencias, generar preguntas y ampliar nuestra forma de comprender el mundo y por eso, desde las instituciones públicas, debemos seguir apoyando proyectos como este que fomentan el pensamiento crítico, promueven el diálogo y contribuyen a fortalecer los valores democráticos a través de la sensibilidad, la creatividad y el conocimiento compartido".

40 ARTISTAS

La exposición 'Ceniza y siembra' reúne 44 obras de arte, 44 textos y cinco piezas audiovisuales, creadas por 40 artistas de Aragón, que han donado generosamente sus trabajos para destinarlos a subastas y ventas solidarias. A través de diferentes lenguajes del arte contemporáneo, las obras construyen un puente hacia la paz y la solidaridad, invitando a la reflexión sobre las consecuencias humanas de los conflictos armados y la responsabilidad colectiva frente a la violencia.

El proyecto cuenta, además, con la valiosa colaboración de profesionales de diversas disciplinas culturales --música, danza, poesía, artes visuales y creación audiovisual-- que, mediante recitales, conciertos y acciones artísticas, han contribuido a ampliar el alcance social y cultural de la iniciativa.

Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, el Centro de Arte y Exposiciones de Ejea desarrollará un amplio programa de actividades interdisciplinares dirigido a todos los públicos, que incluirá talleres de grabado, fotografía, inteligencia artificial y realidad virtual, proyecciones audiovisuales y un ciclo de conferencias, fomentando el diálogo entre arte, pensamiento y ciudadanía.

La primera fase de 'Parar las guerras. Artistas por la Paz' se presentó en 2025 en el IAACC Museo Pablo Serrano, con la participación de 60 artistas.

La exposición puede visitarse los viernes, sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, hasta el 29 de noviembre.