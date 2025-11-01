La DPZ y Fundación Gaspar Torrente organizan las XX Jornadas sobre elModelo de Estado Plurinacional

ZARAGOZA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza y la Fundación Gaspar Torrente organizan los próximos 4 y 5 de noviembre las XX Jornadas sobre el Modelo de Estado Plurinacional. Las sesiones, bajo el título 'Noticias falsas, redes sociales y discursos de odio. Corrupción política y oligarcas. Judicialización de la política ¿Lawfare?', tendrán lugar a partir de las 19.00 en la Sala de Música de DPZ (entrada por palacio Sástago, c/Coso), con entrada libre hasta completar aforo.

El diputado delegado de Archivos y Bibliotecas de la Diputación de Zaragoza, José Manuel Latorre, ha señalado que "de nuevo, la Diputación de Zaragoza acoge estas jornadas para analizar de forma crítica la coyuntura política actual, en la que cada día es más difícil diferenciar qué es verdad y qué es mentira, lo que facilita la propagación de los discursos de odio".

Por su parte, el presidente de la Fundación Gaspar Torrente, Bizén Fuster, ha explicado que "dedicamos las XX Jornadas a debatir sobre las 'fake news' (noticias falsas), las redes sociales, los discursos de odio, el 'lawfare' o la corrupción política, que son distintas caras de una misma moneda: la de un modelo de sociedad que se está transformando para peor de forma acelerada".

El martes, 4 de noviembre, tendrá lugar a las 19.00 la inauguración de las jornadas a cargo de José Manuel Latorre y Bizén Fuster.

A continuación, la presentación del nº 19 de la revista de pensamiento aragonesista El Ebro con su director, Antonio Peiró, junto a María Longás, vicepresidenta de la FGT, e Ignacio López Susín, patrono de la FGT.

A las 19.45 horas, el coloquio "La corrupción política en España y su vínculo con los oligarcas que mandan" con el periodista y escritor Fonsi Loaiza, y moderado por Isabel Lasobras, diputada de las Cortes de Aragón. El miércoles 5 a las 19.00 horas se celebra el coloquio "Las fake news, estereotipos de género y las redes sociales.

Los mensajes de odio al inmigrante, la mujer o al diferente desde la ultraderecha" con Elena Bandrés, profesora de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Zaragoza, y moderado por José Antonio Acero, vicepresidente de la FGT.

Finalmente, a las 20.15 horas, tendrá lugar el coloquio "La politización de la Justicia o la judicialización de la Política. Casos en el Estado. ¿Hay Lawfare?", con Octavio Tobajas, magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 3 de Zaragoza, moderado por Luis Arcega, patrono de la FGT.