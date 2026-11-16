La DPZ y la Fundación Tarazona Monumental financiarán la restauración del órgano de la catedral

ZARAGOZA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Tarazona Monumental ha aprobado su plan de actuaciones para 2027, que cuenta con un presupuesto de 654.216,66 euros. Así se ha acordado en la reunión del patronato presidida por el presidente de la Diputación de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, y en al que también han participado representantes del resto de instituciones que son patronos de la entidad.

La principal inversión prevista para 2027 será la restauración del órgano de la catedral de Tarazona. La intervención se llevará a cabo mediante un convenio de colaboración con la Diputación de Zaragoza por el que ambas instituciones financiarán la obra al 50%. El coste total asciende a 477.700 euros y está previsto que los trabajos concluyan en 2029.

La DPZ refuerza así su compromiso con el patrimonio turiasonense, ya que la recuperación del órgano de la catedral se sumará a la restauración de las tres capillas de la seo turiasonense en las que ha actuado o va a actuar la DPZ: la capilla de La Purificación, ya terminada junto son su retablo, la capilla de Santiago, también acabada y en fase de restauración del retablo, y la capilla de San Vicente Ferrer, cuya rehabilitación ya se está tramitando y cuenta con la correspondiente partida presupuestaria. En total esas tres actuaciones suponen una inversión cercana al millón de euros financiada al 100 por 100 por la Diputación de Zaragoza.

OTRAS ACTUACIONES

Otra de las actuaciones contempladas por la Fundación para el año que viene es la restauración de la fachada sur y del retablo de la fachada principal del palacio episcopal de la Zuda. Esta intervención cuenta también con una subvención concedida por el Ministerio de Fomento al Obispado de Tarazona. Y como tercer proyecto de envergadura y continuidad se encuentra el acondicionamiento del antiguo convento de San Joaquín de titularidad municipal destinado a acoger nuevos usos culturales que amplíen los ya existentes: salas de exposiciones temporales, depósito permanente de la colección de arte contemporáneo Ángel Maturén y el taller de restauración de bienes muebles de la propia fundación.

A todo ello se suma la labor de restauración de bienes muebles integrantes del patrimonio artístico de Tarazona que se lleva a cabo en un nuevo taller de restauración ubicado desde este año en el antiguo convento de San Joaquín. Se mantienen los convenios de formación con instituciones de diferentes comunidades autónomas, dedicadas a la formación en materia de arquitectura y rehabilitación, restauración de bienes muebles, música y gestión del patrimonio. Continuidad también en el programa de educación patrimonial para la comunidad educativa, que incluye tanto actividades programadas fuera del aula como el trabajo de los valores patrimoniales dentro de los seis centros de educación de la ciudad, y también las dinámicas llevadas a cabo con colectivos y asociaciones que abarcan todo el espectro social.

Por otro lado, la agenda cultural, que propone una actividad al mes, es una de las fórmulas que establece un contacto más estrecho con la sociedad turiasonense y sirve como carta de presentación para el exterior. También forman parte de este capítulo la edición de publicaciones científicas, divulgativas y unidades didácticas, para acercar y difundir el legado patrimonial y la creación de contenidos expositivos en los monumentos que los dote de una mayor y mejor interpretación y atractivo.

LOS PATRONOS

El presupuesto de la Fundación Tarazona Monumental procede de las aportaciones de sus patronos --la Diputación de Zaragoza, el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Tarazona, el Obispado y el Cabildo de la Catedral--, las subvenciones que recibe y los ingresos generados por su propia actividad turística y cultural. Entre estos últimos destacan la gestión de los monumentos y las cuotas de los integrantes del Club de Amigos. La mayor parte de los recursos se destinan a cumplir el principal objetivo de la entidad: conservar, rehabilitar y restaurar el patrimonio histórico y artístico de Tarazona.

En el caso de la Diputación de Zaragoza, cada año la institución aporta 120.000 euros para el funcionamiento de la Fundación Tarazona Monumental.