La DPZ lanza ayudas por 200.000 euros para actividades que faciliten la conciliación en los municipios

ZARAGOZA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha lanzado un nuevo plan de ayudas para que los ayuntamientos de la provincia faciliten a sus vecinos la conciliación familiar y laboral organizando actividades de tiempo libre para los menores. Esta línea está dotada con 200.000 euros, ampliables hasta 350.000 en función de las peticiones recibidas y los municipios podrán solicitarlas hasta el 4 de junio.

Este nuevo plan supone un cambio de enfoque en las políticas de conciliación, después de que en la última edición la institución provincial organizara campamentos de veranos para niños y jóvenes, pero sólo se ejecutara el 20% de un presupuesto de 300.000 euros y se llenaran 3 de 12 grupos.

Por ello, la DPZ ha optado en esta ocasión por lanzar una línea de ayudas a los ayuntamientos para que ofrezcan actividades de tiempo libre en función de las necesidades de las familias en cada municipio y que pueden ir más allá del periodo estival, abarcar también las vacaciones de Semana Santa o Navidad o incluso se presten en días alternos, ha explicado en rueda de prensa la diputada delegada de Igualdad, Manuela Berges.

"Nos quedábamos muchas veces muy cortos, en fondos y en tiempo", ha señalado Berges, quien ha destacado también la función económica de las políticas de conciliación al favorecer la contratación en unos municipios, que "se vuelven a llenar" durante el verano.

La diputada ha reconocido que los campamentos de verano no cubrían todas las necesidades de las familias, en parte porque los precios no eran "todo lo deseables" que hubiesen querido. Ahora, en cambio, se podrán organizar todo tipo de colonias, siempre que no se produzca pernocta, y podrán incluir actividades, por ejemplo, de formación musical, deportivas o de idiomas. "Lo que pretendemos es que sean muy flexibles", ha dicho.

El plan persigue tanto facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de los vecinos, generando al mismo tiempo arraigo de la juventud a los municipios, facilitando el asentamiento de población en edad laboral a la vida rural, especialmente en los pueblos más pequeños, y dinamizando al mismo tiempo la economía local con la contratación de personal y de empresas.

Con estas subvenciones, los ayuntamientos podrán poner en marcha colonias, campamentos, cursos o cualquier otra similar, siempre que tengan como finalidad el entretenimiento y la ocupación del tiempo libre de los participantes. Un mismo municipio podrá solicitar ayudas para varias actuaciones, aunque la cuantía total concedida a cada uno de ellos no podrá superar los 10.000 euros.

ACTIVIDADES

Aunque las actividades no podrán incluir pernocta, la jornada y el horario serán libres y las bases no establecen ningún número mínimo ni máximo de días, si bien los municipios deberán enviar una propuesta concreta al efecto.

Podrán desarrollarse en espacios públicos o privados, bajo la forma de gestión que apruebe cada ayuntamiento y podrán incluir desayunos, almuerzos u otro tipo de alimentación que corresponda de acuerdo con la franja horaria de desarrollo de la actividad.

En definitiva, con esta nueva fórmula, se amplía el número de beneficiarios de esta línea de actuación en favor de la conciliación familiar y se da una mayor flexibilidad a los consistorios, que son los que mejor conocen las necesidades de sus vecinos.