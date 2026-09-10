La DPZ lleva la poesía a 15 municipios zaragozanos con el ciclo 'La provincia en verso'

La poeta Bárbara Armstrong y el diputado delegado de Archivos y Bibliotecas de la DPZ, José Manuel Latorre. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) organiza entre septiembre y noviembre una nueva edición del ciclo de encuentros poéticos 'La provincia en verso', que acercará el género lírico a 15 municipios a través de actividades que se alejan del recital tradicional.

"La poesía es un arma cargada de presente", ha comenzado el diputado delegado de Archivos y Bibliotecas, José Manuel Latorre, parafraseando al poeta Gabriel Celaya.

El ciclo se inicia hace dos años al comprobar la escasa oferta de poesía en las bibliotecas: "Hay pocos libros de poesía y, generalmente, cuando llegamos a los municipios, hay muchos clubes de lectura que no leen poesía", todo ello pese a que hay muchos vecinos que "escriben poesía, leen poesía y entienden que la poesía es una manera creativa y una forma lectora de acercarse a la cultura".

El objetivo es también romper el estereotipo de que la poesía ha de leerse de forma individual porque es "algo íntimo" y está planteado a través de distintas modalidades de sesiones para que en cada municipio pasen cosas "totalmente diferentes a las demás".

La poeta montisonense Bárbara Amstrong, coordinadora del ciclo, ha destacado que el fin principal y fundamental de esta iniciativa es generar encuentros, no solamente entre los propios poetas participantes, sino con los pueblos, con la participación local y con todas las voces de los lectores de la provincia, que no tienen ocasión de acercarse a la poesía en los formatos habituales en las ciudades.

CINCO TIPOS DE ACTIVIDADES

Para ello propone cinco tipos de actividades. En primer lugar, la Jam Poética, un evento de improvisación poética y musical abierta a otros participantes, como poetas, músicos, artistas gráficos o pintores. En este acto prima la improvisación para desarrollar un espacio de creación poética en diversas disciplinas.

En la Justa Poética, inspirada en las justas medievales, dos poetas se baten en duelo ante los espectadores, que ejercen de jurado. Han de mostrar su ingenio recitando sus poemas en rondas temáticas previamente acordadas entre ellos y el presentador.

'Poemusicando' es un recital con un poeta que escribe canciones o canta poemas propios y de otros, y la muestra poética es un encuentro en el que se recitan piezas y se realiza un acercamiento a la obra de diversos autores o se realiza un diálogo poético.

Por último, la Performance poética es un espectáculo de pequeño formato con un punto de provocación o con algún tipo de recurso complementario a la propia poesía, como el cómic, la pintura o el teatro.

Amstrong ha señalado que, según su experiencia, quienes han disfrutado del género lírico desde diferentes formatos suelen estar bastante abiertos a descubrir nuevas aproximaciones, especialmente porque existen "pocos eventos que supongan que además te sientas con tus vecinos y afloran temas de conversación quizá más profundos que no solían aparecer en el día a día".

"Una cosa que me ha gustado mucho siempre de los eventos que se han hecho de este tipo es que al principio la gente va con un aire mucho más contenido y se guarda su propia participación", ha añadido, lo que ha justificado en que "tendemos a pensar, impostores, que no tenemos el nivel para hablar de determinadas cosas".

"La poesía en concreto ha sido algo siempre que se ha presentado incluso en lo docente, en lo académico, como algo elevado, como algo académico para lo que tienes que tener una base, y no es verdad, no es así; al final no es otra cosa que expresión de pensamiento, de sentimiento, de emoción, una propia experimentación en algunos casos", ha remachado.

Por último, ha hecho un llamamiento a la participación, también por desplazarse a otros pueblos, "se mezclen con la gente" o "consuman un par de cañas".

DE AGOSTO A NOVIEMBRE

El ciclo empezó el 28 de agosto con una Muestra Poética en Magallón y continuará con una Jam Poética en Pedrola --19 de septiembre--, una Peformance Poética en Ontinar del Salz --23 de octubre--, una Jam Poética en Fuendejalón, seguida de una Justa Poética en Mallén --2 de octubre-- y una Muestra Poética en Villanueva de Gállego --8 de octubre--.

El 10 de octubre tendrá lugar una Jam Poética en Fuendejalón, seguida de una Justa Poética en Pinseque --17 de octubre--, una Performance Poética en Mallén --2 de octubre--, una Muestra Poética en Pradilla de Ebro --26 de octubre--, una Justa Poética en Fuentes de Ebro --28 de octubre--, una Performance Poética en Cadrete --29 de octubre-- y una Justa Poética en San Mateo de Gállego --6 de noviembre--. El ciclo también incluye los Poemusicandos en Alpartir, Calatorao y Villamayor de Gállego, y una Jam Poética en Remolinos.

Entre los autores participantes se encuentran Bárbara Armstrong, Sandra Lario, Beatriz Royuela, Cristina Rivero, María Barros, Kevin Isaías Peña, Daniel Romeo, Katerina Chatzinikolaou, Nerea Núñez y Gustavo Alfonso Giménez.