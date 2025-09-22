La DPZ organiza una conferencia sobre la destrucción del Hospital Provincial en la Guerra de la Independencia

ZARAGOZA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha organizado este miércoles, a las 19.00 horas, en el Salón de la Real Academia de Medicina --edificio Paraninfo-- una nueva conferencia que, bajo el título 'La destrucción del Hospital en la Guerra de la Independencia', se engloba dentro de la programación de los actos del 600 aniversario de la fundación del Hospital Nuestra Señora de Gracia, conocido popularmente como Hospital Provincial por depender durante más de un siglo de la institución provincial.

Aunque había sufrido algunos daños, es a principio de agosto de 1808, durante el primer Sitio de Zaragoza, donde el hospital se ve sometido a un intenso y brutal bombardeo por las tropas francesas, a sabiendas de lo que bombardeaban, que lo abocan a una destrucción prácticamente total. Albergaba entonces a más de 2000 pacientes, ha informado la DPZ.

La conferencia correrá a cargo del Doctor en Medicina y coronel médico retirado, Luis Alfonso Arcarazo. En ella se abordarán las instituciones hospitalarias en Zaragoza a comienzos del siglo XIX y del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, continuando con el Primer Sitio, la destrucción del Hospital de Gracia y el traslado de los pacientes a las Casas Consistoriales, la Real Audiencia y la Lonja.

Posteriormente, la habilitación de la Casa de la Misericordia como Hospital Militar, la Casa de Convalecientes como hospital civil y un hospital de sangre en el convento de San Ildefonso.

Durante el Segundo Sitio, el autor explicará la epidemia de tifus exantemático, que obligó a la ciudad a capitular el 21 de febrero de 1809, con 54.000 fallecidos.

Continuará con la reestructuración hospitalaria francesa: el Hospital Civil y el Hospital Militar, que mantendrán los españoles en 1813 y cómo en 1814 el rey Fernando VII entregará la Casa de Convalecientes para que se instale definitivamente el Hospital de Nuestra Señora de Gracia.

Luis Alfonso Arcarazo es Doctor en medicina, coronel médico retirado, autor de numerosos estudios, en su mayoría sobre sobre historia de la sanidad militar en distintas épocas y un gran experto en la atención sanitaria en los Sitios de Zaragoza.