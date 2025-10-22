La DPZ organiza una jornada sobre despoblación para responsables de las entidades locales el 14 de noviembre

ZARAGOZA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ), en colaboración con la Fundación Democracia y Gobierno Local, ha organizado la jornada 'La lucha contra la despoblación: una visión desde los pequeños municipios rurales', que se celebrará el 14 de noviembre en la institución provincial.

Tendrá lugar de 9.30 a 14.00 horas en el aula de la Institución 'Fernando el Católico' (IFC) de la Diputación de Zaragoza y está destinada a alcaldes, concejales y empleados públicos con responsabilidades de gestión de las entidades locales de la provincia de Zaragoza.

La jornada cuenta con 70 plazas, por lo que es necesario inscribirse previamente. Los interesados pueden hacerlo a través del correo electrónico zp4e.formacion@dpz.es indicando nombre, apellidos, cargo, municipio, correo electrónico y teléfono de contacto. Tienen de plazo hasta el 31 de octubre.

PROGRAMACIÓN

La jornada será inaugurada a las 9.30 horas por el director de la Fundación Democracia y Gobierno Local, Alfredo Galán. A continuación, a las 10.00 horas, la directora de área de auditoría de la Cámara de Cuentas de Aragón, Isabel Linares, impartirá la conferencia 'Evaluación de políticas públicas contra la despoblación'.

A las 10.30 horas tendrá lugar la mesa redonda 'Debate sobre el Dictamen elaborado por la Comisión Especial de Estudio sobre la normativa especial para pequeños municipios de las Cortes de Aragón', presentada y moderada por el profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, José Luis Bermejo, en la que intervendrán el letrado-Jefe de los Servicios Jurídicos de la Diputación de Huesca, Jorge Pueyo Moy; el doctor en Derecho. Funcionario con Habilitación de Carácter Nacional. Secretario de Entrada, Luis Martínez Solano; el licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y Sociología y secretario de Administración Local y Abogado, Ramón Salanova Alcalde.

Tras una pausa se desarrollará la conferencia 'La vivienda, elemento fundamental para el asentamiento de población', a cargo de la cofundadora del Proyecto Re-Viviendo, Cecilia Falo López. A las 12.30 horas, la catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Jaén Eloísa Carbonell Porras hablará de 'Los Gobiernos locales intermedios en la lucha contra la despoblación'.

A las 13.00 comenzará la segunda mesa redonda: 'Políticas públicas de lucha contra la despoblación'. En esta ocasión, estará moderada por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza José María Gimeno Feliu. En ella intervendrán la investigadora predoctoral en el Área de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza Lucía Cofrades Aquilué; y el director de la Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad y catedrático de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza, Vicente Pinilla Navarro. Está previsto que la jornada se clausure a las 14.00 horas.