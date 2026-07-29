La DPZ reabre el centro de interpretación del Torreón de Navardún con una nueva iluminación monumental

El servicio ofrecerá visitas guiadas, atención turística y actividades de interpretación del patrimonio hasta finales de 2026, mientras la Diputación de Zaragoza ejecutará este otoño el nuevo proyecto de iluminación monumental del emblemático torreón. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha reabierto el punto de información turística y el centro de interpretación del Torreón de Navardún, que permanecerán en funcionamiento hasta finales de año con visitas guiadas, atención a los visitantes y actividades de divulgación patrimonial. La institución provincial complementará esta actuación con la instalación, durante el próximo otoño, de un nuevo sistema de iluminación monumental que permitirá realzar las cuatro fachadas del edificio y reforzar su atractivo turístico.

La diputada delegada de Turismo, Cristina Palacín, y la alcaldesa de Navardún, Leire Mendive, han presentado este martes las novedades de un espacio que la DPZ considera un "activo importante" para el Prepirineo zaragozano y, especialmente, para los municipios de la Val d'Onsella.

Palacín ha destacado que el objetivo de las actuaciones es "poner en valor su patrimonio histórico-artístico" y contribuir a la promoción no solo del torreón, sino también del municipio y del conjunto del valle, uno de los territorios más despoblados de la provincia.

La responsable de Turismo ha recordado que el torreón, una construcción gótica del siglo XIV, se encontraba prácticamente derruido cuando la Diputación lo adquirió en 1891. Tras varias fases de restauración, con una inversión aproximada de 1,5 millones de euros, el monumento reabrió en 2011 convertido en centro de interpretación sobre el Reino de Aragón como territorio fronterizo entre Aragón y Navarra.

Actualmente, el edificio alberga una exposición permanente con vestigios recuperados durante las excavaciones arqueológicas y ofrece un recorrido por la historia medieval del enclave y las relaciones entre ambos reinos.

VISITAS DURANTE TODO EL AÑO

El centro permanecerá abierto de martes a domingo durante julio y agosto, en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas. Entre septiembre y el primer fin de semana de noviembre abrirá los sábados de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, además de los domingos por la mañana. También prestará servicio en festivos nacionales y autonómicos, así como durante el puente de la Constitución e Inmaculada.

Como novedad, el contrato incorpora una bolsa de horas que permitirá ampliar la atención cuando aumente la afluencia de visitantes y facilitar visitas concertadas para grupos fuera del horario habitual.

La diputada ha anunciado además que la DPZ ejecutará este otoño el nuevo proyecto de iluminación ornamental del torreón, cuya licitación ya ha sido aprobada. La actuación comenzará previsiblemente en septiembre, una vez recibido el material, e incluirá la instalación de proyectores LED de alta eficiencia, una nueva red de cableado, un cuadro eléctrico y un sistema automatizado de control, además de pequeñas intervenciones arqueológicas y trabajos de adecuación del entorno.

Palacín ha explicado que la tramitación se ha prolongado por tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC), aunque ha confiado en que el sistema esté operativo antes del puente de diciembre para convertir el torreón en un nuevo referente visual de la Val d'Onsella.

La diputada también ha avanzado una campaña de promoción turística impulsada por la institución provincial para dar a conocer el monumento entre los visitantes aragoneses y ha destacado la reciente publicación de un reportaje en la revista especializada 'Hej! Spanien', dirigida al mercado escandinavo. En este sentido, ha señalado que los turistas del norte de Europa buscan cada vez más destinos vinculados al patrimonio, la naturaleza y la gastronomía, ámbitos en los que la comarca cuenta con una oferta destacada.

UN RECURSO PARA COMBATIR LA DESPOBLACIÓN

Por su parte, la alcaldesa de Navardún ha subrayado el valor simbólico que el torreón tiene para los vecinos del municipio, que apenas supera la treintena de habitantes permanentes. "Para la gente que nos hemos criado allí lo es todo. Hemos crecido con él derruido y hemos vivido su reconstrucción", ha señalado.

Mendive ha defendido el monumento como el principal recurso turístico de la localidad y una herramienta para dinamizar económicamente el valle y luchar contra la despoblación. "Llevamos años trabajando para potenciar su uso y conseguir que quienes nos visitan también consuman en los establecimientos de restauración y alojamiento que existen en el municipio y en la comarca", ha indicado.

Ha resaltado que quienes acceden al interior del torreón "se quedan asombrados" por su musealización y por el estado de conservación del edificio, situado sobre un cerro desde el que se domina buena parte de la Val d'Onsella. Además, ha apuntado que el acceso es completamente gratuito.

Junto al torreón, Mendive ha invitado a descubrir el resto de atractivos del municipio, entre ellos su iglesia románica, las casas de las infanzonas, los senderos, el entorno natural y los servicios turísticos disponibles, como un hostal con 41 plazas, restaurante, piscina municipal y diversas instalaciones deportivas.

La alcaldesa ha concluido animando a conocer una comarca "todavía muy desconocida", pero con "una enorme riqueza paisajística, patrimonial y cultural", y ha agradecido el respaldo de la Diputación de Zaragoza para impulsar iniciativas que permitan generar actividad económica y fijar población en este territorio del norte de la provincia.