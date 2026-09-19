La DPZ saca a concurso la construcción del nuevo parque de bmberos de Cariñena por 1,2 millones

El edificio se levantará en una parcela junto al polígono Entreviñas y permitirá modernizar las instalaciones actuales y mejorar su ubicación. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha sacado a concurso la construcción del nuevo parque de bomberos de Cariñena, que permitirá modernizar las instalaciones actuales mejorando además su ubicación. Las obras se han licitado por 1,2 millones de euros, tienen un plazo de ejecución de 12 meses y se adjudicarán y se empezarán antes de finales de año.

"El parque de bomberos que la DPZ tiene en Cariñena ocupa un edificio cedido por el Gobierno de Aragón y se han quedado obsoleto tanto para las necesidades del servicio como para el personal. Además, al estar dentro del municipio, tampoco tiene los mejores accesos, ya que la gran mayoría de las intervenciones que se realizan desde este parque se producen fuera de Cariñena", ha explicado el diputado delegado del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SPEI), Alfredo Zaldívar.

Para construir un nuevo parque moderno y mejor ubicado, la Diputación de Zaragoza solicitó al Ayuntamiento de Cariñena la cesión de una parcela municipal de 2.920 metros cuadrados situada al noreste del municipio, junto al acceso al polígono industrial Entreviñas, en un punto de fácil salida a la autovía A-23.

El Consistorio cedió el terreno gratuitamente y han sido los servicios técnicos de la DPZ los que ha redactado tanto el proyecto básico como el proyecto de ejecución. "El nuevo parque tendrá dos zonas diferenciadas: una nave para los vehículos con almacén, taller y otros usos con 470 metros cuadrados de superficie en una sola planta y una zona de estancia para los bomberos que contará con 248 metros cuadrados divididos en dos plantas.

En la zona de estancia habrá un área administrativa, otra de alojamiento para los profesionales que estén de guardia y vestuarios, y las instalaciones contarán con cocina, sala de estar, dormitorios, gimnasio y sala de formación y reuniones", ha detallado Zaldívar.

El pliego del concurso se ha publicado ya en el Portal de Contratación del Estado y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 15 de octubre.

SIETE MILLONES EN NUEVOS VEHÍCULOS EN TRES AÑOS

El diputado delegado del SPEI destacado que la construcción del nuevo parque de bomberos de Cariñena "forma parte del proceso de modernización y mejora continuas" del Servicio Provincial de Extinción de Incendios.

En este sentido, Zaldívar ha recordado que desde finales del año pasado los bomberos de la Diputación de Zaragoza han incorporado tres autombombas urbanas pesadas, una autobomba forestal pesada y seis vehículos ligeros que en total han costado 2,4 millones de euros.

Además, para este año se ha tramitado ya la compra de otras dos bombas urbanas pesadas, otras dos bombas forestales pesadas y un camión que funcionará como quitanieves y como grúa con un desembolso total de otros 2,2 millones de euros; y para 2027 se ha presupuestado la adquisición de un camión nodriza, un brazo articulado y ocho vehículos de intervención rápida que constarán 2,5 millones milones más.

"En total en tres años vamos a invertir más de 7 millones de euros en nuevos vehículos", ha apostillado Zaldívar.