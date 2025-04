La DPZ trabajará con otros seis socios europeos para dar nuevos usos al patrimonio religioso "vacío"

ZARAGOZA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) trabajará durante los próximos cuatro años junto a otros seis socios europeos en el proyecto RELiHE --Religious Heritage in Rural Areas--, que busca estudiar y poner en común buenas prácticas para dar nuevos usos a todo el patrimonio religioso del territorio que ha quedado "vacío" o infrautilizado.

El proyecto, con un presupuesto de casi 1,5 millones de euros cofinanciado por la UE, dentro de Interreg Europa, pone el foco en que este patrimonio se convierta en un activo para los municipios, generando puestos de trabajo, interés y fijación de la población.

Su duración es de cuatro años y la institución provincial participa a través de la Asociación Territorio Mudéjar, la Fundación Tarazona Monumental y la Fundación Uncastillo-Centro del Románico. Lidera el proyecto el Politécnico de Turín (Italia), como socio científico, y participan en el mismo la provincia de Overijssel (Países Bajos), el Voivodato de Kujawsko-Pomorskie (Polonia), el Alto Palatinado (Alemania), la región de Bohemia del Sur (República Checa) y Zemgale (Letonia).

RELiHE se ha presentado este miércoles en la DPZ con la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro; la profesora del Politécnico de Turín y coordinadora del proyecto, Irene Ruiz Bazán; y el coordinador del Área de Cultura y Bienestar Social de la institución provincial, Juanjo Borque, quienes han explicado las primeras acciones que se están realizando desde el inicio, el año pasado en Italia, y en la segunda visita técnica, que tuvo lugar a principios de marzo en territorio alemán. Los socios viajarán a Zaragoza en junio de 2026.

Charo Lázaro ha subrayado que los edificios religiosos forman parte del paisaje cultural europeo, pero muchos de ellos están perdiendo su propósito original, sobre todo en las zonas rurales.

En este punto, RELiHE contempla diferentes acciones, como la redacción de informes sobre la situación actual del patrimonio religioso, eventos interregionales de intercambio de experiencias y buenas prácticas, visitas de estudio, talleres y trabajo 'in situ', seminarios en línea y participación en eventos de la Comisión Europea para dar cuenta del trabajo realizado.

LA DPZ, "UN CABALLO GANADOR"

La coordinadora del proyecto ha insistido en la necesidad no sólo de restaurar el patrimonio, sino de que tenga uso y que este se alargue en el tiempo, en especial en las áreas rurales. Para ello, han buscado a instituciones "que ya hubieran hecho" algo en este ámbito.

En este sentido, Ruiz Bazán ha asegurado que la DPZ es un "socio de lujo" y "un caballo ganador", al llevar el apoyo a los municipios "en su ADN". A este respecto, ha destacado las ayudas que concede a asociaciones del territorio dedicadas a la promoción del patrimonio.

En cuanto a los socios, ha señalado que el Alto Palatinado tiene ejemplos históricos y muy actuales relacionados con el patrimonio cultural y la lucha contra la despoblación, mientras que en la Bohemia checa se enfocan más en el patrimonio como posible recurso para el desarrollo regional.

En los Países Bajos, ha citado que ya se han dado muchos pasos en esta línea, algunos "muy polémicos", pero que pueden "dar que pensar". El caso de Letonia, al igual que el checo, viene marcado por la pérdida de los usos eclesiásticos durante el régimen comunista, que han comenzado a recuperarse con la entrada en la UE, al igual que en Polonia, si bien en este país ya se ha restaurado mucho patrimonio como consecuencia de su "clara matriz católica".

En definitiva, se trata sobre todo de "incrementar la capacidad", es decir, conseguir más ideas, inspiración o mejora en el trabajo a través de los viajes e intercambio de buenas prácticas.

"UN PATRIMONIO INMENSO"

El coordinador del Área de Cultura y Bienestar Social de la DPZ, Juanjo Borque, ha desgranado las razones por las que a la institución provincial le interesa participar en este proyecto, entre las que ha mencionado que es la administración aragonesa que más tiempo lleva trabajando en la restauración del patrimonio. "Esto sí que es una buena práctica", ha remarcado.

Borque ha apuntado que la provincia de Zaragoza cuenta con 292 municipios y que no sólo todos ellos tienen una iglesia, sino que algunos de ellos tienen "muchísimas", además de que Territorio Mudéjar está conformada por 50 municipios que tienen como referente un arte declarado patrimonio de la humanidad, los vestigios románicos, entre otros. "Tenemos un patrimonio inmenso", ha recalcado.

Por todo ello, la DPZ ha invertido "muchísimo dinero" en la restauración involucrando a los ayuntamientos y a los tres obispados de la provincia --Zaragoza, Tarazona y Jaca--, en unos convenios que siguen funcionando de forma "maravillosa".

Sin embargo, tras las rehabilitaciones, la pregunta es "qué hacemos con las iglesias", ha dicho Juanjo Borque, poniendo como ejemplo la localidad de Daroca, que tiene 14 iglesias para menos de 2.000 habitantes, a las que "hay que darles una utilidad".

Ha reivindicado también que la DPZ impulsó el primer plan de restauración de órganos a nivel nacional, para lo que han promovido una programación musical que los mantenga en uso, o todas las actividades que se desarrollan en el Monasterio de Veruela.

INFRAUTILIZACIÓN DEL PATRIMONIO

Por su parte, la directora de la Asociación Territorio Mudéjar, Victoria Trasobares, ha incidido en la infrautilización de un patrimonio que está en manos eclesiásticas, municipales o privadas, según los casos.

Un patrimonio, ha continuado, que ha contribuido a generar una identidad "muy marcada" en los municipios, pero que ha dejado de formar parte principal de lo que ha denominado "emocionabilidad". Ha puesto como ejemplo aquellas ermitas que se engalanan para las romerías, si bien apenas tienen uso los otros 364 días del año. "Al final, los espacios no se utilizan todo lo que nos gustaría", ha abundado.

Trasobares ha recalcado también la importancia del trabajo de análisis, que está en la base de cualquier acción. "Lo que no se conoce, no se ama; lo que no se ama, no se conserva; y lo que no se conserva, no se restaura", ha manifestado.

Con respecto a las primeras experiencias e intercambios en el seno de RELiHE, la directora de Territorio Mudéjar se ha referido a los países del norte de Europa, como Holanda, Letonia o Polonia, cuyos edificios religiosos han estado vacíos durante tiempo y en los que la alternancia entre los usos educativos, sociales y religiosos es algo que "ni siquiera es noticia", mientras en un contexto mediterráneo, aunque se hace, todavía se tienen que explicar mucho.

Otro ejemplo llamativo es el de las comunidades católicas alemanas, que en muchas ocasiones funcionan como "auténticas empresas organizadas". Es el caso del monasterio de Waldsassen, una comunidad dirigida por una abadesa que gestiona a su vez un hotel, varios restaurantes, un colegio o centros de formación, lo que ha obligado a las religiosas a formarse para poder desarrollar todas estas actividades.

EL PROGRAMA INTERREG EUROPA

Interreg Europa es un programa de la UE que ayuda a los gobiernos locales y regionales de todo el continente a desarrollar y aplicar mejores políticas.

Su objetivo es propiciar entornos de trabajo transfronterizo y oportunidades para compartir soluciones con el fin último de garantizar que las inversiones y las políticas de los gobiernos locales y regionales tengan un impacto integrado y sostenible en las personas y en los territorios.

REliHE se alinea con la política de cohesión de la UE al mejorar las políticas relacionadas con el patrimonio religioso en áreas rurales, promoviendo así el desarrollo de las regiones menos favorecidas de la UE a través de recursos sostenibles y endógenos.

El proyecto extrae directrices del Marco Europeo de Acción sobre el Patrimonio Cultural y se alinea con los principios del Libro Verde Europeo sobre Patrimonio Cultural.