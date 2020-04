El Drama de la Cruz de Alcorisa se revivirá este año en un video que se podrá seguir por Internet

ALCORISA (TERUEL), 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Drama de la Cruz de Alcorisa se revivirá este año en un vídeo en el que se recreará, este Viernes Santo, la pasión de Cristo y se podrá ver a través de Internet, debido al confinamiento por el estado de alarma para evitar la propagación del coronavirus.

El audiovisual que elabora la Asociación Cultural Drama de la Cruz tendrá una duración de poco más de una hora, en la que se condensan las dos horas que se prolonga esta representación, que reúne a más de 300 personas entre actores, figurantes y colaboradores.

El montaje contiene una introducción e imágenes de las últimas representaciones desde el año 2016 --cuando se cambia el Cristo--, y también de 2017 --fecha en la que se produce el relevo de actores--, además de los años 2018 y 2019, ha contado el presidente de la Asociación Cultural Drama de la Cruz, Jorge Martín.

"El Cristo cambia y los actores, pero la representación, atrezo y escenificación no ha cambiado en los últimos cinco años", ha resumido Jorge Martín en declaraciones a Europa Press.

Según ha explicado, estos días previos a la representación del Viernes Santo se han lanzado en las redes sociales "píldoras" de 40 segundos en las que los actores hablan de lo que ha supuesto esta representación. "Es una forma de promoción porque es un evento de la Semana Santa en el que se involucra toda la población", ha dicho.

En la dirección de Internet 'www.dramadelacruz.es', desde las 17.00 y hasta las 19.00 horas de este viernes se podrá ver el video de la Pasión de Cristo, luego se retirará, ha aclarado Martín. Además, se habilitará un enlace en la programación de Aragón TV para una mayor difusión.

SENSACIÓN DE VACÍO

Jorge Martín ha reconocido que no poder culminar este trabajo con la representación en el Monte Calvario de Alcorisa el Viernes Santo "supone una sensación de cierto vacío" y "hemos hecho este montaje para que se mantenga y así no faltar a la cita y mitigar ese sabor agrio de no poder hacerla", ha narrado.

Igualmente, ha destacado que la Semana Santa se vive "muy intensamente" en Alcorisa y, además del Drama de la Cruz, se hacen diferentes actos al pertenecer a la Ruta del Tambor y el Bombo. El más conocido es la 'Rompida de la Hora' de estos nueve municipios que se realiza en la medianoche del Jueves al Viernes Santo.

"Estaremos cada uno en nuestra casa y desde los balcones y ventanas cada uno romperá la hora con sus instrumentos. La cofradía de cornetas tocará desde casa para involucrar a todos y llenar este espacio que este año se queda vacío por la pandemia porque es una representación muy social", ha remarcado.

MÁS DE 40 AÑOS

El Drama de la Cruz se representa por primera vez en la Semana Santa de 1978 cuando un grupo de treinta jóvenes alcorisanos, que por entonces se reunían en torno al Club Juvenil, deciden llevarla a cabo fruto de su afición al teatro y conscientes del marco tan privilegiado que representa el Monte Calvario de la población.

Nace sin vocación de continuidad, pero la reacción de los dos centenares de alcorisanos que son testigos de la puesta en escena de La Pasión, resulta clave a la hora de plantear nuevas representaciones.

Además, el escenario natural en el que se realiza la obra le confiere una personalidad propia, que atrae cada año no solo a vecinos del municipio y la comarca turolense, sino también a visitantes de fuera.