Echenique (Podemos): "La Historia la va a escribir la gente con su voto"

Publicado 12/04/2019 0:08:42 CET

ZARAGOZA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos y cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Zaragoza, Pablo Echenique, ha afirmado este viernes que "la Historia de Aragón y de España no la van a escribir los banqueros, ni las cloacas ni las encuestas", ni los grandes grupos de comunicación, sino que "la va a escribir la gente con su voto".

Durante el acto de inicio de la campaña electoral del 28A, en el Centro Las Armas de Zaragoza, Pablo Echenique ha declarado que este es "el mensaje más importante de esta campaña", dirigido a "todo el mundo" de cara al día de las votaciones.

Podemos ha dado el pistoletazo de salida a una campaña electoral centrada en la defensa de la legalidad. La formación morada recorrerá el territorio defendiendo derechos como la vivienda, la igualdad o las pensiones, han informado desde la formación morada.

"Defender la Ley es muy revolucionario en momentos difíciles y por eso nosotros arrancamos una campaña electoral en la que no solo vamos a defender la Ley, también el Estado de derecho y social". Así lo ha expresado la candidata de Podemos al Gobierno de Aragón, Maru Díaz, quien ha asegurado que la formación morada arranca esta campaña electoral de los comicios del próximo 28 de abril con "muchas ganas y mucha ilusión".

Díaz ha incidido en que la Constitución "tiene que dejar de ser un arma arrojadiza para convertirse en un camino en el que podamos andar y transitar todos juntos, defendiendo derechos como la vivienda, la dependencia, la igualdad entre hombres y mujeres o las pensiones".

Además, Díaz ha animado a los aragoneses a votar: "No te quedes en el sofá porque no votar un día puede traer graves consecuencias. Como hemos visto en Andalucía, no tener el voto progresista movilizado puede provocar que posiciones xenófobas, racistas, machistas y ultraconservadoras tengan una sobrerrepresentación que no tendrían si todo el mundo fuera a votar. Un día de esfuerzo puede tener la recompensa de cuatro años de políticas progresistas, y nos jugamos mucho".

Durante la campaña, Podemos visitará las tres capitales de provincia y también otras localidades más pequeñas como --este viernes-- Aladrén (Zaragoza), "ese Aragón despoblado cuyos habitantes también tienen que ser ciudadanos de primera", ha finalizado Díaz.