Echenique (Unidas Podemos) apuesta por las comunicaciones, el empleo y la transición energética justa en Teruel

Publicado 15/04/2019 20:06:05 CET

ALCAÑIZ (TERUEL), 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Unidas Podemos al Congreso por Zaragoza, Pablo Echenique, ha visitado esta tarde la localidad turolense de Alcañiz, donde ha apostado por las comunicaciones, el empleo y la transición energética justa para repoblar y recuperar la provincia.

Echenique se ha reunido con vecinos de Alcañiz junto con las candidata de Unidas Podemos al Congreso y el Senado por Teruel, Blanca Villarroya y Peña Martínez, así como la candidata a la Presidencia del Gobierno de Aragón por Podemos-Equo, Maru Díaz.

El candidato zaragozano ha incidido en que hay que modernizar el eje Zaragoza-Sagunto e invertir en el desdoblamiento de la carretera N-232, argumentando que "basta utilizarla para entender la necesidad de tomar medidas". A su juicio, es necesario crear empleo de calidad con medidas como una "gestión transparente" de Motorland, donde Technopark "ha creado más empleos directos que el propio circuito", o el impulso a la innovación.

En su intervención, Echenique no se ha querido olvidar del cierre de la Central Térmica de Andorra, recomendando "una transición energética justa que no deje tirada a la gente de las comarcas mineras". Para Unidas Podemos, "por cada empleo que se pierda, hay que garantizar que se generen dos empleos de calidad", lo que requiere "que no haya ex ministros en los consejos de administración de las empresas, porque si no es muy difícil que obliguen en este caso a Endesa a devolver al territorio la riqueza que ha generado".

"Es evidente que con el sol, el viento y el área tan enorme que tenemos Aragón podría ser una potencia en energías renovables, pero para eso hacen falta inversiones que se tienen que pagar cerrando la brecha fiscal entre España y la media europea, que es de unos 90.000 millones de euros anuales de recaudación. La banca, las grandes eléctricas y las grandes fortunas son los que están dejando de pagar impuestos", ha aseverado Echenique.

En cuanto a la seguridad ciudadana, Unidas Podemos se compromete a reestructurar los cuarteles y las plantillas de la Guardia Civil con el objetivo de que una patrulla pueda llegar a cualquier rincón del territorio en un máximo de 15 minutos.