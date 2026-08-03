El eclipse eleva la ocupación hotelera en Zaragoza capital al 93% la noche del 12 de agosto y al 86% en la provincia

El presidente de Horeca Hoteles Zaragoza y provincia, Antonio Presencio. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La previsión de ocupación para la noche del 12 de agosto, jornada en la que tendrá lugar el eclipse solar total, es del 93% en la ciudad de Zaragoza y del 86% en la provincia, aunque desde Horeca Hoteles confían en reservas de "último momento" porque "hay un interés especial en este evento".

Así lo ha expresado este lunes el presidente de Horeca Hoteles Zaragoza y provincia, Antonio Presencio, quien ha avanzado que este evento "atrae un perfil de cliente que no suele venir a Zaragoza en esta fecha", por lo tanto, "estamos también expectantes a todo lo que va a suceder esos días del eclipse".

Presencio ha detallado, de acuerdo a una encuesta realizada a los establecimientos asociados, que la ocupación prevista para los días 10, 11 y 12 de agosto, asociada al fenómeno histórico del eclipse, se sitúa en el 84% en la capital aragonesa, mientras que en el conjunto de la provincia es del 76%.

En concreto, la noche del 10 de agosto se prevé una ocupación del 69% en la ciudad de Zaragoza, del 89% la del 11 de agosto y del 93 en la del 12 de agosto, es decir, será la de mayor afluencia. Acerca de la procedencia, destaca la internacional en un 57% frente al 43% nacional.

En la provincia, "todavía hay plazas disponibles", ha reconocido Presencio, ya que los datos de establecimientos y la previsión para los días 10, 11 y 12 de agosto estima un promedio del 76% de ocupación. De forma concreta, la noche del lunes, 10 de agosto, está en torno al 70%, del 80% la del 11 y del 86% la del 12.

Así, el mayor número de reservas, tanto en la ciudad de Zaragoza como en la provincia, corresponde a turistas de Estados Unidos, seguidos por los de Países Bajos, Francia, Reino Unido, Alemania y Japón. De procedencia nacional, Madrid, Barcelona, País Vasco y Navarra son las comunidades autónomas que anotan más solicitudes de pernoctación.

DATOS DEL MES DE JULIO

El ya concluido mes de julio ha terminado con una ocupación del 68% en Zaragoza capital, superior a la previsión del principio del verano, fijada en el 59,73%, lo que representa una mejora de 8,19 puntos porcentuales sobre la estimación inicial. En julio de 2025 fue del 67%, por lo tanto, son datos "muy similares".

Esta cifra confirma el peso de las reservas de última hora y la capacidad de la ciudad para mantener actividad turística también en uno de los meses tradicionalmente más complejos por las altas temperaturas, ha apuntado Presencio. En la provincia, la ocupación ha sido del 57% en julio de 2026, prácticamente en línea con la previsión inicial del 57,80%.

La estancia media fue de 1,69 días en la capital y de 1,50 días en la provincia. Sobre los viajeros, los nacionales han supuesto el 81%, principalmente provenientes de Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Andalucía. Los internacionales han representado el 19%, llegados desde Francia, Italia, Reino Unido y Países Bajos.

PREVISIÓN SEPTIEMBRE

Para septiembre, "esperamos que sea un buen mes", ha adelantado Presencio. Por el momento, se prevé una ocupación del 65% en la capital aragonesa y del 55% en la provincia, sin embargo, "es cuando se reanuda la actividad y todavía es muy pronto, porque las reservas no se están haciendo de una forma tan anticipada" como, por ejemplo, para el evento del eclipse, y cada vez la tendencia se dirige hacia "el último momento".

Antonio Presencio ha señalado que en el mes de septiembre en Zaragoza hay programadas citas como el Festival Vive Latino, el Festival de música independiente de Zaragoza (Fiz) o eventos congresuales, lo que genera "optimismo" en el sector y confianza en que "la realidad supere las previsiones".