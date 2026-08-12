Sos del Rey Católico levanta un monumento conmemorativo del eclipse solar

El monumento da cuenta de los eclioses del año 1354 y del que se va a producir este 12 de agosto. - AYUNTAMIENTO

SOS DEL REY CATÓLICO (ZARAGOZA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayunytamiento de Sos del Rey Católico ha presentado este martes un monumento conmemorativo del eclise. Se trata de un obelisco truncado con la inscripción: "12-08-2026. Eclipse solar un mismo cielo una misma villa 1354-2026".

El 17 de septiembre de 1354, en la hora prima, se produjo un eclipse de sol, inscripción que también se puede ver en una dovela del arco de la misma plaza.

"Los eclipses pueden ser hitos en nuestra memoria colectiva y la piedra que presentamos refleja la voluntad de inscribir los eclipses que se puedan contemplar desde Sos para que con el paso de los años se recuerde que hoy levantamos los ojos al cielo para ser testigos de un hecho excepcional, ha declarado la alcaldesa, María José Navarro Lafita, que también ha señalado que "patrimonio no es sólo lo que se recibe, sino también lo que decidimos dejar a quien venga después".

Con esa inscripción, el Ayuntamiento pretende inaugurar patrimonio y también iniciar o continuar una tradición de inscripción de eclipses que une pasado, presente y futuro, también cielo y tierra, y que recuerda que Sos del del Rey Católico es un lugar en el que la historia continúa escribiéndose.

El monumento se ha dispuesto en la Plaza de la Villa de manera provisional y se trasladará en próximas fechas a una calle de nueva construcción en el casco histórico.