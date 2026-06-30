La economía aragonesa mantiene un sólido crecimiento en el inicio de 2026. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La economía aragonesa ha iniciado 2026 con un tono positivo y un crecimiento sólido, apoyado en la fortaleza tanto de la demanda interna como, sobre todo, de la demanda externa; por su parte, el mercado laboral mantiene el dinamismo. Todo ello según recoge el último Boletín Trimestral de Coyuntura elaborado por el Gobierno de Aragón.

Durante el primer trimestre del año, el Producto Interior Bruto (PIB) de Aragón aumentó un 2,8% en términos anuales, una tasa superior a la registrada en el conjunto de la eurozona (0,4%) y ligeramente por encima del crecimiento observado en España (2,7%).

Destaca el comportamiento de las exportaciones aragonesas que aumentaron un 3% anual en el primer trimestre del año, muy por encima de la variación, también positiva, que registra el conjunto nacional.

Por el lado de la oferta, tanto la industria manufacturera como el sector servicios experimentaron una aceleración de su crecimiento respecto al último trimestre de 2025.

Estos datos ponen de manifiesto la capacidad de resistencia y adaptación de la economía aragonesa en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y las tensiones comerciales.

El mercado de trabajo muestra una evolución positiva respecto al mismo trimestre del año anterior, tanto en población activa como en empleo. Así, el empleo creció un 2,6% anual en Aragón durante el primer trimestre, situándose el número de personas ocupadas en Aragón en su máximo histórico, 638.000. La de paro cerró el trimestre en el 8,4% frente al 10,8% registrado en el conjunto del país.

INFLACIÓN DEL 2,7% INTERANUAL EN EL PRIMER TRIMESTRE

Los indicadores disponibles correspondientes al segundo trimestre de 2026 apuntan a que la economía aragonesa mantiene un ritmo de crecimiento similar al observado a comienzos de año, en línea con la evolución del conjunto de la economía española.

El Gobierno de Aragón destaca que estos resultados reflejan la fortaleza de los sectores productivos de la Comunidad, la confianza empresarial, el impulso inversor y la capacidad de adaptación de las empresas y trabajadores aragoneses ante un entorno internacional complejo.

El Boletín Trimestral de Coyuntura incorpora además un análisis específico sobre la evolución de la inversión extranjera directa en Aragón durante 2025, un indicador que continúa consolidando el atractivo de la Comunidad como destino para nuevos proyectos empresariales e industriales.