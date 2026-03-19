"La Económica" invita a viajar por sus 250 años de historia y legado en una nueva exposición en La Lonja de Zaragoza

Foto de familia en la inauguración de la muestra '250 años de futuro. El legado que hizo grande a Aragón', en la Lonja de Zaragoza. - FUNDACIÓN IBERCAJA

ZARAGOZA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Lonja de Zaragoza alberga una nueva exposición que conmemora el 250 aniversario de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País (RSEAAP), conocida como "la Económica", y en la que propone viajar desde 1776 hasta la actualidad a través de documentos históricos, obras de arte, piezas patrimoniales y recursos audiovisuales para conocer su contribución y legado para el progreso de Aragón.

La muestra '250 años de futuro. El legado que hizo grande a Aragón', que se ha abierto al público este jueves y podrá visitarse hasta el próximo 28 de junio, está organizada por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País (RSEAAP), con la colaboración de Fundación Ibercaja e Ibercaja Banco, del Ayuntamiento de Zaragoza y de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis.

El público encontrará en esta exposición cuatro zonas con audiovisuales divulgativos, una recreación del Patio de la Infanta de Fundación Ibercaja y otra del Monasterio de Cogullada. El recorrido incluye lienzos, esculturas, tapices, dibujos enmarcados, grabados, una recreación audiovisual de Zaragoza del siglo XVIII, una oficina de Ibercaja del siglo XIX, así como la evolución de Ibercaja desde que la impulsó la RSEAAP, obras de Pepe Cerdá, pintura joven de Adrián Marmolejo y Martín Godoy.

La inauguración ha contado con la participación de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, la consejera municipal de Educación, Cultura y Turismo del Ayuntamiento, Sara Fernández, y el director de la RSEAAP, Honorio Romero, además del comisario de la exposición, Domingo Buesa. Igualmente, entre los asistentes figuran la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, la justicia de Aragón, Concepción Gimeno, y el presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco.

Natalia Chueca ha expresado durante su intervención que esta muestra habla "de un Aragón que, en momentos decisivos de la historia, supo alumbrar instituciones, ideas y proyectos que transformaron la sociedad" y "nos va a permitir conocernos mejor, nuestra historia, los grandes nombres que ocupan los libros y también a las instituciones y que han permitido que nuestra sociedad avanzase con un profundo sentido cívico".

Por su parte, Honorio Romero ha indicado que no se trata "solo una mirada al pasado", sino más bien "una invitación a pensar en el futuro", porque si algo enseña la historia de la RSEAAP "es que el progreso de una sociedad depende siempre de su capacidad para invertir en conocimiento, en educación y en oportunidades".

A juicio de Romero, el mensaje que han dejado los ilustrados a través de "las económicas" es el de los valores y la formación: "Ellos estaban obsesionados con eso y fueron los que permitieron dar el paso de crecimiento social, económico y de bienestar en Aragón y en España".

"LA ECONÓMICA"

"La Económica" ha desempeñado un papel decisivo en el impulso cultural, educativo y científico de Aragón desde su fundación en 1776 por parte de un grupo de ilustrados aragoneses convencidos de que el conocimiento y la iniciativa de la sociedad civil eran herramientas fundamentales para lograr el desarrollo de la sociedad.

Sus proyectos contribuyeron a modernizar la sociedad aragonesa y a mejorar las oportunidades de sus ciudadanos. Entre las figuras clave de este impulso ilustrado destaca la de Ramón Pignatelli, uno de los promotores de la institución y símbolo de una generación que entendió el progreso como resultado del conocimiento y el compromiso con el bien común.

Asimismo, los visitantes a '250 años de futuro. El legado que hizo grande a Aragón' descubrirán en detalle algunas de estas iniciativas impulsadas por "la Económica" a lo largo de su historia, como la creación en 1876 de la entonces Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, origen de la actual Fundación Ibercaja e Ibercaja Banco, y que supuso un "paso adelante".

Este vínculo histórico conecta directamente con la labor que hoy desarrollan ambas instituciones --Fundación Ibercaja e Ibercaja Banco--, herederas de ese espíritu ilustrado que situaba el progreso social en el centro de la acción institucional.

Domingo Buesa ha asegurado que Zaragoza ha sido "un ejemplo notable a lo largo de la historia y a través de 'la Económica', que "sigue viva" 250 años después, por lo que esta muestra es pertinente en este "importantísimo momento" para los zaragozanos y aragoneses.

NUEVE ESPACIOS TEMÁTICOS

El discurso expositivo se articula en nueve salas que permiten al visitante recorrer los principales momentos de la historia de la RSEAAP y comprender su impacto en la sociedad aragonesa, todo ello acompañado de vanguardia tecnológica, recreaciones, arte pictórico y el hilo conductor de la economía aragonesa con sus protagonistas.

La primera sitúa el contexto de la constitución de la institución en 1776 y presenta el legado científico y artístico que ha llegado hasta nuestros días. El recorrido continúa con la recreación del momento fundacional en torno a la figura de Ramón de Pignatelli y el impulso ilustrado que promovió la educación y la formación profesional como herramientas de progreso.

El tercer espacio se centra en la Escuela de Dibujo impulsada por la Económica, un centro pionero que formó a artistas, ingenieros y maestros de obras, y que reunió importantes colecciones artísticas; mientras que el cuarto recoge la evolución de esta iniciativa hasta la creación de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, vinculada a figuras como Francisco de Goya o Josefa Amar y Borbón.

La quinta sala presenta una de las grandes iniciativas promovidas por la Económica: la creación en 1876 de la entonces Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, actual Fundación Ibercaja e Ibercaja Banco. En este espacio, los visitantes podrán descubrir la recreación de la primera oficina de la Caja de Ahorros.

El crecimiento de la entidad y su obra social, con iniciativas culturales, educativas y sanitarias que contribuyeron al desarrollo del territorio se ubica en la sexta sala, y en la séptima, un recorrido por los 150 años de historia de la entidad financiera y su expansión, mostrando cómo el espíritu de los "Amigos del País" siguió impulsando proyectos de desarrollo económico y social.

La penúltima aborda la transformación de la Caja en Fundación Bancaria Ibercaja en 2014 y muestra algunas de las principales líneas de actuación presentes de la entidad y, por último, en la novena se propone un encuentro simbólico en el Campus del Monasterio de Cogullada entre Ramón de Pignatelli y el presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco, como representación del legado que conecta el espíritu ilustrado del siglo XVIII con el compromiso social de la institución en la actualidad.

CICLO DE CONFERENCIAS

Con motivo de esta celebración, la RSEAAP y Fundación Ibercaja han organizado un ciclo de conferencias que se celebrará en el Patio de la Infanta durante los meses de marzo y abril. Todas las ponencias tienen entrada libre con previa inscripción a través de la página web de Fundación Ibercaja.

El programa comenzará el 23 de marzo con la conferencia 'La Económica y la inclusión de la mujer', impartida por la catedrática de Historia del Arte Concha Lomba. Continuará el 25 de marzo con 'La Económica y su pasión por la naturaleza y la salud', de la mano del doctor en Medicina y Cirugía Fernando Loscos.

Asimismo, el 16 de abril tendrá lugar la conferencia 'Historia de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País', impartida por el historiador, presidente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis y comisario de la exposición, Domingo Buesa.

El ciclo finalizará el 28 de abril con 'Las Sociedades Económicas de Amigos del País en la actualidad', con el catedrático de Economía y presidente de la Red de Reales Sociedades Económicas de Amigos del País de España, Antonio Martín.