Educación Aragón: Vox critica a Azcón por "adoctrinamiento" y políticas "de izquierdas" como Pilar Alegría

ZARAGOZA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en las Cortes de Aragón Fermín Civiac ha asegurado que las políticas educativas del Gobierno de Azcón "mantienen la deriva izquierdista, numerosos incumplimientos con las familias y el rodillo ideológico adoctrinando en las aulas" y ha acusado al PP de "aplicar las mismas políticas que perfectamente podría desarrollar Pilar Alegría".

En rueda de prensa, ha reprochado a los populares "el incumplimiento en la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años", pese a haberse comprometido a ello en septiembre de 2024, y de subvencionar a centros privados y concertados, "a los que prometió dinero para desarrollar aulas para niños de 1 y 2 años".

Igualmente, Civiac ha dicho que echa en falta un plan plurianual de infraestructuras educativas, algo que han reclamado en la Cámara, pero "como en tantas otras cuestiones, el Gobierno hace caso omiso de ello".

Al mismo tiempo, ha añadido que "hay cientos de cocinas de los colegios sin arreglar a lo largo de la geografía aragonesa", ha incidido.

En cuanto a la religión, el diputado de Vox ha criticado otro "incumplimiento" al "no normalizar la enseñanza de religión en Bachillerato", de manera que "un año más son discriminados con más horas de clase los alumnos de Bachillerato que decidan estudiar religión".

Ha recordado la iniciativa aprobada en mayo de 2024 que reclamaba al Departamento de Educación "consensuar con la comunidad educativa involucrada en la enseñanza de religión un currículum aragonés de la materia de Religión que dé respuesta a la peculiaridad religiosa, histórica, cultural y artístico-patrimonial de Aragón".

LENGUA ÁRABE Y SE SILENCIAN "LAS GLORIAS DE ESPAÑA"

Por otro lado, Civiac ha reprochado al Gobierno autonómico que facilite las instalaciones de los centros de secundaria para que "profesores marroquíes enseñen el programa de 'Lengua Árabe y Cultura Marroquí', a diferencia de otros gobiernos del PP como la Comunidad de Madrid o la Región de Murcia".

Asimismo, Ha mostrado su preocupación porque "no hay ningún control ni actúa la inspección", por lo que "no sabemos qué se les está enseñando, qué titulación tienen estos profesores, ni si cumplen con la normativa que se exige a un profesor para dar clase en un instituto". Frente a ello, ha propuesto que a estos alumnos se les enseñe "español, cultura y valores constitucionales".

Civiac se ha opuesto también a "los contenidos curriculares con el adoctrinamiento bipartidista que comparten PP y PSOE, como la perspectiva de género o alarmismo climático" y ha asegurado que, en la asignatura de Historia, "se silencian las glorias de la historia de España".

A su vez, ha definido como "una forma de enmascarar el fracaso escolar" el hecho de que los alumnos puedan promocionar o titular "si dos terceras partes del equipo docente entienden que han adquirido las competencias de la etapa". Ha calificado esto como "incentivos para no estudiar y que van en contra de la cultura del esfuerzo".

Por último, el diputado de Vox ha reprochado también el "vano esfuerzo en reducir la burocracia". "Seguimos como siempre y en lo importante no hay cambios", ha sintetizado.