Educación creará 367 nuevos puestos en los centros educativos aragoneses el próximo curso

A reunión ha tenido lugar esta mañana en la Sala Hermanos Bayeu. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Sectorial de Personal Docente en Aragón ha aprobado este lunes en reunión extraordinaria la creación de 367 nuevos puestos para las plantillas orgánicas de los centros educativos aragoneses de cara al próximo curso 2026-2027.

Al término de la reunión, el director general de Personal, Formación e Innovación del Departamento de Educación, José María Cabello, ha destacado el trabajo previo realizado junto a las organizaciones sindicales a lo largo de las mesas técnicas celebradas en las tres provincias.

La propuesta inicial de la administración partía de la creación de 177 plazas ordinarias, si bien tras un intenso proceso negociador se ha alcanzado la cifra de 226 plazas, de las cuales 151 corresponden a centros de Zaragoza, 46 a Huesca y 29 a Teruel.

Antes de la Mesa Sectorial, se ha convocado también esta mañana una reunión técnica en la cual el Departamento de Educación ha ofrecido a las organizaciones sindicales la creación de 94 plazas del cuerpo de maestros correspondientes al refuerzo de los programas bilingües con docentes que tengan superado el nivel C1 de las escuelas de idiomas.

En la misma, se ha aprobado también la creación de 15 puestos más en los centros de Educación Especial de Zaragoza.Asimismo, en la reunión de hoy se ha dado comienzo al proceso de estabilización del personal del Campus Digital, donde se ha propuesto la creación de 10 nuevos puestos, correspondientes 4 a la especialidad de informática y 6 a la de Sistemas y Aplicaciones Informáticas.

Finalmente se ha dado el visto bueno a la revisión de 16 plazas solicitadas por las organizaciones sindicales en las tres reuniones provinciales, así como a la creación de los puestos de segundos orientadores en los IES: Vega del Turia (Teruel), José Mor de Fuentes (Monzón), Mar de Aragón (Caspe), Rodanas (Épila) y Pablo Serrano (Zaragoza); además de la del CPI Parque Venecia, también en la capital aragonesa.

Este nuevo aumento de plazas, que en total alcanza las 367, permite seguir dando estabilidad a las plantillas orgánicas y confirma el refuerzo de recursos emprendido por esta administración educativa tras el incremento de 290 puestos en el curso 25/26 y de 272 en el 24/25.

De esta forma, y pese al descenso del número de alumnos de los últimos años en Infantil y Primaria, en los dos últimos cursos se han creado 562 plazas para funcionarios de carrera en los centros aragoneses.

Las plantillas orgánicas y su organización, además de determinar las vacantes para el concurso de traslados, mantienen el compromiso del Gobierno de Aragón de dar estabilidad a la oferta educativa con la estabilización del personal de los centros de Educación Especial y la renovación del compromiso con los programas bilingües.

En palabras del director general de Personal, el refuerzo en personal constata el "talante de consenso, el esfuerzo negociador y el diálogo permanente" que siempre ha mostrado la administración educativa.

En sus conclusiones, también ha destacado que desde el año 2019, en la que la oferta de plazas alcanzó la cifra de 375, "no se había aprobado una oferta de plazas similar", mostrando en parte su decepción ante la escasa aceptación que ha tenido por parte de las organizaciones sindicales.