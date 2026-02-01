Educación y la Fundación Educatrafic reforzarán la educación vial del alumnado de Bachillerato y FP en Aragón

El convenio persigue refozar la seguriad vial en el alumnado de FP y Bachillerato. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno esta semana a la celebración de un convenio entre el Departamento de Educación, Cultura y Deporte y la Fundación Educatrafic para la realización de Jornadas de Seguridad Vial dirigidas al alumnado de Bachillerato y de Formación Profesional de centros educativos de toda la comunidad autónoma.

La iniciativa tiene como objetivo promover una movilidad segura, activa y sostenible, así como sensibilizar a los jóvenes sobre los riesgos asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. Todo para reforzar la educación para la ciudadanía y contribuir a mejorar la seguridad vial entre los jóvenes aragoneses.

El acuerdo permitirá consolidar un marco estable de colaboración con una entidad especializada en educación vial y con amplia experiencia en la formación de colectivos jóvenes, han indicado desde el Gobierno de Aragón.

Las jornadas de seguridad vial organizadas por la Fundación Educatrafic combinan sesiones teóricas, actividades prácticas y experiencias inmersivas en un circuito de 90.000 metros cuadrados equipado con simuladores, bicicletas, patinetes, buggies, gafas de distorsión y material de primeros auxilios.

El alumnado participante recibirá formación sobre movilidad segura y responsable, prevención de accidentes y riesgos asociados al consumo de alcohol y drogas, primeros auxilios y actuación ante emergencias, primeros auxilios y actuación ante emergencias y movilidad activa y hábitos saludables. La intención es que las sesiones comiencen a mediados de febrero.

COLABORACIÓN

Estas actividades cuentan con la colaboración de organismos y entidades como la Dirección General de Tráfico, la Guardia Civil, AESLEME, Fundación Ibercaja, Ayuntamiento de Zaragoza y DYA, que aportan ponentes expertos y recursos educativos.

En virtud del convenio, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte difundirá la información a todos los centros de Bachillerato y FP de Aragón para facilitar su participación en las jornadas. Por su parte, la Fundación Educatrafic se encargará de la organización integral de las jornadas, la coordinación logística, la seguridad del alumnado y la puesta a disposición de sus instalaciones y recursos.

El convenio tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogable previo acuerdo de ambas partes. Además, se constituirá una comisión de seguimiento encargada de supervisar su ejecución y resolver posibles incidencias.