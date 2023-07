Educación garantiza la reparación de los daños por la tormenta en el CEIP María Zambrano antes de septiembre

ZARAGOZA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Felipe Faci, ha visitado este viernes el CEIP María Zambrano, en la zona de Parque Venecia en la capital aragonesa, donde ha garantizado que los daños causados por la tormenta estarán reparados antes del inicio del próximo curso escolar, en el mes de septiembre.

Faci ha informado de que se están evaluando los daños en el centro escolar ubicado en la avenida de la Policía Local, "que son importantes", y será necesario analizar cuál ha sido la causa de la tromba de agua masiva que cayó sobre la capital aragonesa en la tarde de este jueves.

Ha detallado que el colegio está situado en un solar apto "para que no sucedan este tipo de cosas", según recoge el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Por ello, Felipe Faci ha indicado que se va a realizar una actuación de emergencia, que se aprobará en los próximos días, para que en el mes de septiembre el colegio esté en condiciones y funcione con normalidad.

Asimismo, el consejero autonómico en funciones ha reiterado que el solar "no tiene ninguna limitación y evidentemente no era previsible que ocurriera esto, porque si no, no se hubiera construido aquí. Toda la urbanización de Parque Venecia tiene unos sistemas de desalojo de agua que tienen que funcionar".

Ha transmitido a las familias la seguridad de que el colegio estará rehabilitado en septiembre, "porque la obra ya está dimensionada y la licitación de emergencia supone que, inmediatamente, sin un proceso de licitación, se pueda empezar a trabajar".

"Solo es necesario elaborar una memoria, que ya está en proceso, y encargar la obra a una empresa que pueda ejecutarla. La previsión es que esté en septiembre y vamos a trabajar para ello", ha apostillado.

Por último, ha advertido: "Si ocurriera alguna cuestión a lo largo de la ejecución de la obra, habría que adoptar medidas para que los alumnos del CEIP María Zambrano comenzasen el curso escolar igual que el resto de niños de Aragón".