Educación invertirá más de 360.000 euros para mejorar la eficiencia energética del IES Sierra Palomera de Cella

Eduación actuará en las fachadas para mejorar la envolvente térmica del edificio. Las empresas interesadas pueden presentar ofertas hasta el próximo día 30 de abril - GOBIERNO DE ARAGÓN

CELLA (TERUEL), 13 (EUROPA PRESS)

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón destinará un total de 363.050 euros a la mejora energética del IES Sierra Palomera, una actuación que permitirá optimizar el confort térmico del centro y reducir su consumo energético.

La intervención, que ya ha salido a licitación, se centrará principalmente en la rehabilitación de las fachadas del edificio, con el objetivo de mejorar su envolvente térmica. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 30 de abril a las 14.00 horas.

El proyecto contempla el refuerzo del aislamiento en las fachadas ciegas y la sustitución de las actuales carpinterías metálicas por otras más eficientes. Esta actuación permitirá reducir las pérdidas de energía y evitar las infiltraciones de aire, problemas habituales en el estado actual del edificio.

El centro presenta deficiencias derivadas de su configuración constructiva, con muros de ladrillo caravista con escaso aislamiento y grandes ventanales con carpinterías metálicas sin rotura de puente térmico, lo que dificulta mantener una temperatura adecuada en las aulas y eleva el consumo energético.

Con esta intervención, el Gobierno de Aragón busca mejorar las condiciones de habitabilidad del centro, facilitando un entorno más confortable tanto para el alumnado como para el profesorado, al tiempo que se avanza en la sostenibilidad de las infraestructuras educativas.

UNA ACTUACIÓN ALINEADA CON LA SOSTENIBILIDAD

Los trabajos, con un plazo de ejecución de 105 días, se enmarcan en el programa 'Eficiencia energética de centros educativos públicos', incluido en el Programa Aragón FEDER 2021-2027, dentro del objetivo europeo de avanzar hacia "una Europa más verde".

Esta línea de actuación no solo persigue reducir el gasto energético de los centros, sino también disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.

Además, las empresas interesadas en concurrir al proceso podrán realizar visitas técnicas al centro los días 14, 21 y 28 de abril, previa comunicación al Servicio Provincial de Educación en Teruel.

COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN EN EL MEDIO RURAL

Esta inversión forma parte del conjunto de actuaciones que el Ejecutivo autonómico está desarrollando en la red de centros educativos públicos, especialmente en el medio rural, con el objetivo de garantizar instalaciones modernas, eficientes y adaptadas a las necesidades actuales.

La mejora del Cella refuerza así el compromiso institucional con una educación de calidad en todo el territorio, apostando por infraestructuras sostenibles que contribuyan al bienestar de la comunidad educativa y a la fijación de población en las zonas rurales.

Mediante iniciativas como esta, el Gobierno de Aragón avanza en la modernización de sus centros educativos, combinando eficiencia energética, sostenibilidad y mejora de las condiciones de uso en el día a día escolar.