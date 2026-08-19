Ejea de los Caballeros celebrará las fiestas de la Virgen de la Oliva del 29 de agosto al 6 de septiembre

El concejal de Festejos, Raúl García, acompañado por Cristina Arbués, en representación de Interpeñas, y de Fernando Suñén, en representación de los Pregoneros, han desgranado las líneas maestras del programa de fiestas de Ejea. - AYUNTAMIENTO DE EJEA.

EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA), 19 (EUROPA PRESS)

La localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros celebrará las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Oliva del 29 de agosto al 6 de septiembre. El concejal de Festejos, Raúl García, acompañado por Cristina Arbués, en representación de Interpeñas, y de Fernando Suñén, en representación de los Pregoneros, han desgranado las líneas maestras del programa este miércoles.

El programa tiene este año como tarjeta de presentación el cartel realizado por Víctor Mógica Compaired, quien ganó el premio del Concurso de Carteles convocado a tal fin.

El trabajo 'La Gilda Ejeana' es una metáfora visual del clásico pincho de la "gilda" --guindilla, oliva y anchoa unidas por un palillo--, trasladado a un eficaz sentido figurado donde los ingredientes de la "gilda ejeana" son el cohete, la oliva y el fajín azul, sujetos por ese palillo que los une y los convierte en sugerente y original imagen para anunciar las Fiestas de 2026.

De suave fondo para la "gilda ejeana", aparece el sencillo recurso gráfico de un círculo con unas leves líneas cinéticas que le aportan dinamismo y movimiento. Y para completar el cartel, una acertada y moderna tipografía con la leyenda de nuestras fiestas.

Además de los preceptivos saludos a todos los ciudadanos de la alcaldesa, Teresa Ladrero, y del concejal de Festejos, Raúl García, el programa incorpora el saludo de quienes pregonarán las fiestas.

El honor ha recaído este año en la Coral Polifónica Ejea, cuyos miembros saludan desde el programa a sus convecinos con un texto en el que recuerdan a sus antecesores, agradecen su elección y expresan su compromiso con la Música y la Cultura.

PREGÓN

El sábado 29 de agosto dispararán el cohete anunciador de las fiestas y pronunciarán un Pregón que a buen seguro sorprenderá a los ciudadanos congregados frente al Ayuntamiento.

Aproximadamente 29 conciertos darán espectáculos en los diferentes espacios festivos. Desde grupos muy queridos de origen local --La Troba, Villa y sus Dorados, La Séptima farola, Invisible, El silencio de los héroes, Generaciones, Tako, Artistas del Gremio-- a artistas de diferente proyección nacional --Leire Martínez, La, la Love You, tributos como DelCanto y DPeresa, Más de maná, God Save The Queen, Pura Verbena--, orquestas deslumbrantes como Vulkano o Invictus, o experiencias artísticas como Los 40 Urban Session, sin olvidar el despliegue de DJ que actuarán en diferentes plazas --Dj Chus Palacios, Dj Kato, Dj Curru, Dj Krispinight, Dj Hanix, Dj Nicky, Dj Valdi, Dj Fernando Moreno, Aitana Jerez, Dani Moreno 'El gallo', Dj Zucla y Dj Andrew--.

La música, verdadera alma de la fiesta, encuentra también en las 4 Charangas locales Cinco Birras, La Emboscada, Rivascor y L'Algarabía y en las Bandas de Música de Ejea y Rivas sus apoyos para la dinamización musical en calles y eventos, así como la participación de los Dulzaineros de las Cinco Villas y la Coral Polifónica de Ejea.

Sin olvidar el Folklore que tiene en su XXXI Festival de Jota de Ejea del día de la Virgen de la Oliva la representación de las mejores voces de Aragón, ganadores del Certamen Oficial de Jota 2025 --Jesús Gimeno, Lucía Claver, Iván González, Cristina Vidal y Maximiliano Miravall--, acompañados por el grupo de Jota 'Aires de Aragón'.

También en el Casino España, el Grupo de Jotas 'Cinco Villas de Bardenas' realizará un espectáculo en la hora del café-concierto del martes, abierto a la ciudadanía.

FERIA TAURINA

Recalando en la Feria Taurina y los eventos taurinos populares, las fiestas de Ejea también incorporan una brillante oferta. Por un lado la Feria Taurina impulsada por la empresa Ruedos Cinco Villas con la colaboración del Ayuntamiento, que hace un gran esfuerzo de calidad y riesgo empresarial, incorporando dos corridas de toros, una corrida de rejones, un concurso de recortadores con anillas, otro concurso de roscaderos, además de otros actos menores.

Este año, la presencia del joven torero de Biota Aarón Palacio, es un destacado elemento de atracción, además de figuras consagradas como Perera o Castella. Unido todo ello a los Encierros, al Concurso de Desencajonamiento de Reses Bravas y el Concurso de Ganaderías organizados por el Ayuntamiento, el programa taurino resulta altamente atractivo para los aficionados.

FESTEJOS INFANTILES Y FAMILIARES

Los festejos infantiles y familiares han vuelto a ser un apartado muy cuidado por el Ayuntamiento, una programación de primer nivel, a la que cada año invitan a compañías aragonesas y nacionales: 7 Bubbles, Xip Xap, Wakanda, Mago Hodei Orian-Bi, Maese Villarejo, sin olvidar los tradicionales Cabezudos, la Comparsa de Gigantes, los encierros simulados, el encierro infantil con bueyecitos, el tren infantil, el cine infantil, o esas mañanas creativas y divertidas que diversas empresas de animación nos brindarán en el Parque de la Alegría.

Destacable también el espectáculo de Monólogos de 'El Monaguillo y Maika Jurado' en el Polideportivo Municipal. Como también son importantes los proyectos para preadolescentes y adolescentes, a quienes se dedica el programa 'Mézclate conmigo', iniciativa que integra multitud deactividades muy bien acogidas por ese tramo de edad que anda buscando su identidad y que cuenta con talleres originales de tipo artístico, DJ, torneos de futbolines, gymkanas, graffitis, entre otras muchas opciones.

Las personas migrantes también forman de las intenciones del programa. 'Ejea Multicultural' es un programa singular que se hace en colaboración con asociaciones y personas inmigrantes que conviven con nosotros y que comparten su cultura en clave festiva, con exhibiciones de gastronomía, música, talleres y otras acciones.

Las personas mayores participan en el global de los actos pero tienen sus eventos especiales en colaboración con el Hogar de Mayores del IASS, con conciertos, algunos de ellos protagonizados por los grupos del propio Hogar --El sentir de la jota, Trío del Hogar, Dúo Ángel y Santiago--, la actuación de Lola Moreno y ballet Revival Dancer's en el espectáculo 'La máquina del tiempo' en la Comida de mayores u otros como un 'Show de magia y humor' con Javi El Mago y Agüita, un tardeo con Dj Krispinight, un almuerzo popular animado por una exhibición de bailes en línea, además de otros pequeños actos en la Residencia Municipal 'Elvira Otal' o en la Residencia 'Villa de Ejea'.

El público encontrará en los festejos populares y tradicionales numerosas propuestas para gozar de la calle: desencajonamiento de reses bravas, encierros, verbenas y toro de fuego, dianas, degustaciones de melocotón con vino y dulces, bailes de gigantes, dianas floreadas, almuerzos populares, fuegos artificiales.

Y dando ambiente y alegría a la calle estarán las actividades promovidas por Interpeñas-Ejea, una programación que incluye desde su pregón hasta sus rutas- pasacalles, comida, fiestas temáticas, cafés-concierto, mostrándonos la buena salud de la asociación que viene implicándose de forma estable y responsable con el Ayuntamiento y con la fiesta a lo largo de todo el año.

Resulta prolijo abarcar el conjunto del programa y descender a todos los detalles, pero procede no olvidar actividades como Feriar Ejea 2026, el Día de los Pueblos de Ejea en el que actuarán la Banda de Rivas y el grupo Generaciones, los diversos concursos que dan color, espectáculo y participación a las fiestas --de macetas, de desencajonamiento de reses bravas, de ganaderías para encierros y de indumentaria tradicional aragonesa--.