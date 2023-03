Ejea celebra la XXVII edición de su maratón de fútbol sala en el que participan 32 equipos

ZARAGOZA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ejea de los Caballeros vuelve a dar cita al fútbol sala nacional con la XXVII edición de su maratón, que tendrá lugar del 6 al 9 de abril. En el torneo participarán 32 equipos y se repartirán 4.800 euros en premios.

El campeonato recupera este año su formato tradicional tras las limitaciones a las que obligaba la pandemia y contará con continuidad de partidos a todas las horas del día. El polideportivo de Ejea volverá a reunir a cientos de deportistas y aficionados para disfrutar de uno de los campeonatos amateur con mayor recorrido y trascendencia del panorama nacional.

La alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, ha destacado durante la presentación, que ha tenido lugar en la sede de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), que "la finalidad que tiene este maratón no solo es promover la actividad física, sino también esa competición sana, porque no hay rivalidad, es un trabajo en equipo".

Por su parte, la concejala de Deporte del Ayuntamiento de la localidad, Laura Casas, ha recalcado que "es uno de los eventos deportivos más importantes que se desarrollan en Ejea, que implica a gran cantidad de jóvenes de la comarca y se consolida cada año, ofreciendo una alternativa de ocio en Semana Santa".

Entre los 32 equipos no faltará a la cita el vigente campeón, el conjunto ejeano Bar El Primero, ni tampoco lo harán ninguno de los equipos que alcanzaron la fase de cuartos de final el pasado año y que gozarán de cabezas de serie: Restaurante El Salvador, Los Hombres del Dúo, Panflis, Bar Las Horas, Oliva Carpinteros-Samba Donetsk, Centro RB-El Conejo y Autoescuela Alas.

En total, serán 23 participantes ejeanos, seis provenientes de otros municipios de la Comarca de Cinco Villas, dos de Zaragoza y uno de Barcelona. El organizador del torneo y presidente del Club Exea, Jesús Casalé, ha señalado que "es importante que la gente no solo venga a visitar la zona por Semana Santa, sino que muchas cuadrillas de amigos se queden en los pueblos y hagan vida en el medio rural y así se puedan beneficiar a todos los sectores, especialmente la hostelería y así entre todos hagamos un municipio mejor".

Casalé ha hecho hincapié en el "gran nivel" del maratón. "El principal objetivo no es ese pero el nivel deportivo está en auge y en él participan jugadores de gran calidad, consiguiendo que se consagre en el cartel deportivo de Ejea, de la comarca y de Aragón", ha explicado. En la organización del maratón colaboran 40 voluntarios y 60 empresas locales.

El listado de inscritos muestra, una vez más, la conjunción de arraigo de la competición en el territorio y la implicación dfe empresas locales, con la presencia de jugadores y equipos provenientes de otras regiones. Una mezcla perfecta de deportividad, competitividad, orgullo y nivel futbolístico que será la mejor receta para esta fiesta del fútbol sala.

Los encuentros del torneo, que se disputarán desde el jueves 6 hasta el domingo 9 de abril, durante la Semana Santa, volverán a celebrarse de forma ininterrumpida y serán retransmitidos vía streaming.

Se repartirán 4.800 euros en premios: 2.200 para el primer clasificado, 1.000 para el segundo, 500 para el tercero y el cuarto y el resto a partes iguales hasta el octavo clasificado.

#SEGUIRPORTI Y #STOPGAMBLING

Este año, el lema del maratón será #SeguirPorTi, en recuerdo de Marina López Nieto, que también dará nombre a un trofeo de nueva creación que reconocerá al equipo tendencia. "Es un homenaje a ella, que con tanto ahínco contribuyó a que este torneo mejorara, se colgará también una lona y habrá un libro de firmas para todo aquellos que quieran dejarle un mensaje de despedida", ha relatado Casalé.

Por otro lado, el compromiso del club en la lucha contra la adicción al juego continuará en esta edición. La campaña #StopGambling consistirá en la puesta en marcha de iniciativas con el objetivo de concienciar de los peligros de las apuestas y el juego como charlas en centros educativos o encuestas a los jugadores en colaboración con voluntarios de la Universidad de Zaragoza, y este año cobrarán protagonismo las cryptomonedas.

La concejal de Deporte de Ejea, Laura Casas, ha manifestado que "esta campaña es algo que queremos mantener porque el juego entre jóvenes, las apuestas deportivas y no deportivas, es algo que está mellando nuestra sociedad, es algo que no le damos importancia y realmente la tiene" y ha añadido que "queremos seguir luchando para que los jóvenes dejen de mantener estas prácticas que al final no llevan a nada bueno".