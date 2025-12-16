La Ejecutiva del PSOE Aragón aprueba el calendario de primarias para elegir al candidato a la Presidencia de la DGA

Europa Press Aragón
Publicado: martes, 16 diciembre 2025 9:16
ZARAGOZA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE Aragón ha aprobado el calendario de primarias para elegir al candidato a la Presidencia del Gobierno autonómico, han informado fuentes de este partido.

La presentación de precandidaturas se puede formalizar hasta este martes, 16 de diciembre, a las 18.00 horas y los avales se presentarán desde este martes hasta este viernes, 19 de diciembre, a las 18.00 horas, proclamándose los candidatos este sábado, 20 de diciembre.

Si hubiera más de un candidato se llevaría a cabo una campaña de información hasta el 26 de diciembre, se votaría un día después y se proclamaría quién ha ganado el 28 de diciembre.

