La Ejecutiva del PSOE Aragón aprueba el calendario de primarias para elegir al candidato a la Presidencia de la DGA

ZARAGOZA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE Aragón ha aprobado el calendario de primarias para elegir al candidato a la Presidencia del Gobierno autonómico, han informado fuentes de este partido.
La presentación de precandidaturas se puede formalizar hasta este martes, 16 de diciembre, a las 18.00 horas y los avales se presentarán desde este martes hasta este viernes, 19 de diciembre, a las 18.00 horas, proclamándose los candidatos este sábado, 20 de diciembre.
Si hubiera más de un candidato se llevaría a cabo una campaña de información hasta el 26 de diciembre, se votaría un día después y se proclamaría quién ha ganado el 28 de diciembre.