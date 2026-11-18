Archivo - El Gobierno de Aragón destinará hasta 42,3 millones de euros entre 2027 y 2032, mientras que el Ayuntamiento de Zaragoza aportará hasta 20,5 millones.- EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza y la sociedad pública Promoción de Actividades Aeroportuarias (PAA) para ampliar las conexiones nacionales e internacionales de pasajeros del Aeropuerto de Zaragoza y consolidar las rutas existentes.

El Gobierno de Aragón destinará hasta 42,3 millones de euros a esta estrategia entre 2027 y 2032, mientras que el Ayuntamiento de Zaragoza aportará hasta 20,5 millones en ese mismo periodo.

Los contratos tendrán una duración inicial de doce meses. Según el calendario previsto, comenzarán el 28 de marzo de 2027 y concluirán el 25 de marzo de 2028, con posibilidad de cuatro prórrogas anuales. También contemplan incentivos para actuaciones puntuales y para el supuesto de que alguna aerolínea establezca una base en el Aeropuerto de Zaragoza.

La mejora de las conexiones busca atraer visitantes, congresos e inversiones, así como facilitar los desplazamientos profesionales vinculados a los proyectos tecnológicos, logísticos e industriales implantados o previstos en Aragón. Las acciones de promoción darán visibilidad a la oferta cultural, patrimonial y gastronómica de Zaragoza y del resto de la comunidad.

PRIMERA LICITACIÓN

La primera licitación llevada a cabo va a permitir que el Aeropuerto de Zaragoza duplique el número de destinos disponibles, ya que 19 lotes (un 70% del total) recibieron ofertas para su operación. La ampliación de rutas supondrá también un incremento de la actividad aeroportuaria, pues las previsiones apuntan a superar el millón de viajeros anuales, frente a los 675.000 actuales, lo que representa un crecimiento cercano al 50%. Asimismo, la oferta pasará de los 3.900 a 6.000 vuelos anuales.

Uno de los resultados más destacados de la licitación es que el 100% de los destinos nacionales ofertados ha recibido propuestas de las compañías aéreas. De esta forma, Zaragoza contará con conexiones con Alicante, Santiago de Compostela, Málaga, Ibiza, Tenerife Norte, Gran Canaria y Menorca.

En el ámbito internacional, la nueva oferta permitirá reforzar las conexiones con importantes capitales europeas y destinos turísticos, ampliando las posibilidades de desplazamiento de los aragoneses y facilitando la llegada de visitantes. En este sentido, se han presentado ofertas a los lotes de Bruselas, Budapest, Bergamo, Milán, Roma, Marrakech, Londres, Bucarest, Cluj Napoca, Cracovia, Düsseldorf, Bratislava y Oporto.

Las proyecciones realizadas por PAA estiman un beneficio social neto cercano a los 88 millones de euros anuales en sectores como hostelería, turismo y servicios, frente a un coste del proyecto de 8,79 millones, lo que supone que por cada euro invertido se generarán 10 euros de beneficios sociales netos.