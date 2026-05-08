El Ejecutivo aragonés continúa los nombramientos de altos cargos, basados en "la profesionalidad

Consejo de Gobierno de Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo aragonés ha continuado este viernes, en el Consejo de Gobierno, los nombramientos de nuevos altos cargos, tras su constitución, la semana pasada, y seguirá en los próximos días designando nuevos titulares de área, basándose en "la profesionalidad", ha informado la portavoz, Mar Vaquero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Tras la toma de posesión del presidente, Jorge Azcón, y los nueve consejeros, el Consejo ha realizado ocho nombramientos y ha acordado la modificación del Decreto de estructura básica de la Administración autonómica.

A este respecto, han aprobado la incorporación de la Dirección General de Coordinación Institucional y la modificación de la Dirección General de Relaciones Institucionales por la Dirección General de Relaciones con las Cortes.

En el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia, el Consejo ha nombrado a Ana Pilar González del Cacho directora general de Coordinación Institucional.

En cuanto al Departamento de Presidencia, Justicia y Cultura, la secretaria general técnica es Cristina Asensio Grijalba; el director general de Relaciones con las Cortes, Miguel Ángel Lafuente Belmonte, y el titular del área de Cultura y Patrimonio Cultural continúa siendo Pedro Olloqui.

También hay cambios en la Consejería de Hacienda, Interior y Administración Pública, donde Cristina Sanromán Gil sustituye a Ana Gómez Barrionuevo como interventora general de la Comunidad Autónoma, y cesa en su cargo el director gerente de la entidad pública Aragoneas de Servicios Telemáticos (AST), Ángel Sanz Barea, ahora consejero de Sanidad.

Otros nombramientos son los del Departamento de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, con María Asunción Casabona Berberana como secretaria general técnica, mientras que la directora general de Planificación Logística y Ordenación del Territorio es Raquel Campos, y el responsable de Urbanismo, Carmelo Bosque Palacín.

En el Departamento de Economía, Competitividad y Empleo, cesa la directora gerente del INAEM, Ana López Férriz y hay varios nombramientos: La directora general de Pymes, Autónomos, Comercio Interior y Consumo, Carmen Herrarte Cajal; la directora general de Industria, Competitividad, Innovación y Transformación Digital Empresarial, Mar Paños de Arriba.

Respecto al Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, cesan la secretaria general técnica, Cristina Sanromán, ahora interventor general; el director general de Desarrollo Rural, José Manuel Cruz León, reemplazado por Ángel Ubieto Mainer; y la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitiziber Lanza, sustituida por Enrique Novales Allué.

Asimismo, hay cambios en la Consejería de Medio Ambiente y Turismo, con el cese del secretario general técnico del Departamento, Sergio Castel Gayán, relevado por María del Carmen Sanz Gandásegui; el director general de Medio Natural, Caza y Pesca, Alfonso Calvo, situándose en Medio Natural Óscar Fayanás Buey; y la directora general de Calidad Ambiental, donde sale María Martínez Martínez y entra José Montoya Hidalgo.

Por último, Manuel Magdaleno Peña es el nuevo secretario general ténico del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón.

"PROFESIONALIDAD"

En la rueda de prensa, la portavoz del Ejecutivo, Mar Vaquero, ha dejado claro que el Gobierno prioriza "la calidad, la seguridad y la profesionalidad", por lo que "los nombramientos no van a ser precipitados en ningún momento".

"Los procedimientos que están en marcha están garantizados y en los próximos días se irán llevando a cabo todos los nombramientos", ha continuado Mar Vaquero, indicando que "cada consejero está analizando cómo quiere redistribuir esas competencias y pensando en todos y caa uno de los perfiles, donde lo que les caracteriza es la experiencia; no tenemos prisa".

También ha señalado que todos los consejeros conocen las competencias propias de cada Departamento y que cuentan con el asesoramiento técnicos del "excelente cuerpo de funcionarios, que siempre garantiza la continuidad", recalcando que los políticos son "aves de paso" y que en la Administración "hay siempre un soporte, un pilar de seguridad", que son los funcionarios. "Lo normal es que cada Consejería se reordene y busque los perfiles adecuados", ha considerado la portavoz del Ejecutivo.