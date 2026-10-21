El Ejecutivo aragonés destina 1,57 millones a peatonalizar y reurbanizar el centro de Huesca

ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha acordado este miércoles, en el Consejo, autorizar la celebración de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Huesca para contribuir a la actuación de peatonalización del centro de la ciudad, con una aportación autonómica máxima de 1.571.000 euros.

La intervención está incluida en el Decreto-ley 1/2026, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón. La actuación contempla una inversión total de 6.203.341,33 euros.

La aportación del Ejecutivo autonómico se distribuirá entre cinco proyectos de reurbanización: la calle Desengaño, con 200.454,25 euros; la calle Zaragoza, con 673.788,15 euros; el pasaje Abellanas, con 183.764,14 euros; la plaza de Navarra y el centro de Huesca, con 145.000 euros; y los sectores 8.1, 8.2 y 8.3 del parque Miguel Servet, con 367.993,46 euros.

El convenio permitirá articular la concesión directa de esta financiación al Ayuntamiento de Huesca. Su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2029.