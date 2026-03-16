El Ejecutivo aragonés destina 2,7 millones este año a modernizar viñedos y fomentar la sostenibilidad

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Europa Press Aragón
Publicado: lunes, 16 marzo 2026 16:02
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ZARAGOZA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha convocado subvenciones por 2,7 millones de euros para la reestructuración y reconversión de viñedos en la Comunidad, en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) 2023-2027, en una medida que busca fortalecer la competitividad, sostenibilidad y adaptación al cambio climático de las explotaciones vitivinícolas aragonesas.

La convocatoria publicada este lunes corresponde a las plantaciones que se ejecutarán a lo largo de 2027, ha informado el Gobierno autonómico.

Las ayudas, dirigidas a viticultores, financian operaciones como reconversiones varietales, reubicación de viñedos y mejora de técnicas de gestión, incluyendo sistemas de producción sostenible y reducción del uso de fitosanitarios.

Además, contemplan compensaciones por pérdida de ingresos durante la transición, garantizando el respaldo económico a quienes modernicen sus explotaciones.

La Directora General de Innovación y Promoción Alimentaria, Amparo Cuéllar, ha destacado que "estas ayudas refuerzan la competitividad del sector vitivinícola aragonés, promueven prácticas sostenibles y apoyan a las nuevas generaciones de agricultores, contribuyendo al desarrollo económico y ambiental de nuestras comarcas".

MÁS DINERO POR ARRANCAR

Atendiendo a las demandas del sector, la Consejería ha actualizado los baremos máximos de costes de algunas acciones. Por ejemplo, el pago por arranque de viña en espaldera pasa de 525 a 1.561 euros, diferenciándose del arranque de viña en vaso.

Amparo Cuéllar ha aclarado que han escuchado al sector y "multiplicado por tres los máximos de costes para el arranque de viña en espaldera, garantizando que las inversiones en modernización estén correctamente respaldadas y diferenciándolas claramente del arranque de viña en vaso".

Otra novedad de la Orden es la referencia expresa a la aportación del plan de abonado, para aquellos que incluyan este concepto dentro de la preparación del terreno, siempre conforme al Real Decreto 1051/2022 sobre nutrición sostenible de suelos y la orden autonómica de zonas vulnerables, asegurando prácticas agrícolas responsables y adaptadas al medio.

ÚNICAMENTE OPERACIONES ANUALES

Esta convocatoria, de forma excepcional, solamente permitirá solicitudes de operaciones anuales, como cierre del PEPAC, antesala del nuevo escenario normativo a partir de 2028.

Del mismo modo, permite la presentación individual o colectiva de solicitudes, con asesoramiento técnico especializado, y establece criterios de prioridad que benefician a jóvenes agricultores, explotaciones ecológicas, integradas o acogidas a denominaciones de origen protegidas.

Todas las operaciones deberán completarse antes del 31 de mayo de 2027, y las subvenciones se abonarán tras la comprobación de la ejecución de las actuaciones.

La directora general ha completado que "con estas medidas aseguramos que nuestros viticultores puedan adaptar sus cultivos a los retos actuales, mejorar la rentabilidad de sus explotaciones y consolidar un medio rural aragonés competitivo, sostenible y preparado para el futuro".

MÁS DE 35.000 HECTÁREAS DE VIÑEDO

Aragón cuenta con más de 35.000 hectáreas de viñedo, lo que representa alrededor del 3,8% del total nacional, y una producción anual que supera 1,1 millones de hectolitros de vino, cerca del 3% de la producción española.

Además, el vino forma parte de la identidad agrícola de la comunidad y está presente en cerca de la mitad de los municipios aragoneses, con especial peso en la provincia de Zaragoza, que concentra la mayor superficie.

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