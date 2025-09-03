El Ejecutivo aragonés entregará más de 1.000 millones a la concertada en los próximos seis años

ZARAGOZA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Aragón ha autorizado este miércoles el gasto plurianual destinado a los centros privados concertados de la Comunidad, que recibirán 1.013 millones de euros en los próximos seis cursos escolares.

Así lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo autonómico en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha puntualizado que esta es simplemente una previsión inicial, ya que a lo largo de los años se podrán llevar a cabo variaciones en funciones de la enseñanza de la educación concertada.

En concreto, estos más de mil millones corresponden al gasto derivado de la resolución de acceso, renovación y modificación de conciertos educativos entre este curso y el 2030-2031, e incluye todos los niveles de enseñanza --Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial--.

Asimismo, está ajustado al gasto real producido en los últimos ejercicios presupuestarios y conforme a los cálculos supervisados por la Intervención General.

El plurianual responde únicamente a la actualización de los módulos de concierto, cuya cuantía fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado --en este caso, la de 2023--. Por su parte, la Ley Orgánica de Educación la que regula los módulos, con tres componentes: salarios de personal docente, antigüedad --gastos variables-- y otros gastos.

El módulo de gastos de personal comprende los salarios y las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social y el módulo de gastos variables incluye el pago de los conceptos de antigüedad del personal docente de los centros privados concertados, los derivados del ejercicio de la función directiva docente y el pago de las obligaciones derivadas del ejercicio de las garantías reconocidas a los representantes legales de los trabajadores.

En cuanto al tercer componente, comprende el gasto corriente de los centros y su personal administrativo.

En los últimos cuatro cursos, de 2021 a 2025, el gasto en la educación concertada en Aragón ha ascendido a 971 millones de euros.