El Ejecutivo aragonés impulsa la construcción del nuevo IES de Monzón (Huesca)

ZARAGOZA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha autorizado este miércoles la tramitación del gasto plurianual y la contratación de las obras para la construcción de un nuevo Instituto de Educación Secundaria en Monzón (Huesca), una actuación que supondrá una inversión global de 15,9 millones de euros y que permitirá reforzar la oferta educativa de la localidad y su entorno. Así lo ha acordado el Consejo de Gobierno.

El futuro centro contará con 12 unidades de Educación Secundaria Obligatoria, cuatro unidades de Bachillerato y espacios para impartir tres ciclos de Formación Profesional vinculados al ámbito tecnológico: Grado Básico de Informática y Comunicaciones, Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes y Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web.

La actuación responde al crecimiento de la demanda educativa en la zona y a la necesidad de ampliar la capacidad de escolarización de enseñanzas secundarias en Monzón, donde actualmente existe un único instituto, el IES 'Mor de Fuentes', cuya matrícula se ha incrementado de forma significativa en los últimos años.

El nuevo centro se concibe, además, con capacidad de adaptación a futuras necesidades demográficas. Dispondrá inicialmente de tres vías de ESO y dos de Bachillerato, además de gimnasio, aulas especializadas, talleres y espacios específicos para la Formación Profesional.

El diseño permitirá ampliar las instalaciones en función de la evolución de la población escolar y de las necesidades educativas del territorio. La inversión total autorizada asciende a 15.885.472,45 euros e incorpora tanto la ejecución de las obras como los servicios técnicos complementarios necesarios para su desarrollo. El plazo previsto para la ejecución de los trabajos es de 24 meses.

El acuerdo aprobado autoriza igualmente el expediente de contratación y faculta a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, para la firma del contrato correspondiente en representación del Gobierno de Aragón.

Con esta actuación, el Ejecutivo autonómico continúa avanzando en su política de modernización y ampliación de las infraestructuras educativas, con el objetivo de garantizar espacios adecuados para el alumnado, responder a las necesidades de crecimiento de determinadas zonas de Aragón y fortalecer la oferta de Formación Profesional ligada a sectores con elevada demanda laboral.