El Ejecutivo aragonés recoge en un decreto la prohibición de eventos por el eclipse sin autorización previa

1107671.1.260.149.20260729133641 Observatorio Astrofísico de Javalambre, uno de los puntos de observación del eclipse. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha aprobado este miércoles, en la reunión del Consejo, un decreto-ley de medidas para garantizar la seguridad durante el eclipse solar del próximo 12 de agosto, como la prohibición de eventos públicos sin autorización administrativa previa.

Lo ha anunciado la vicepresidenta del Ejecutivo, Mar Vaquero, en rueda de prensa, donde ha señalado que el éxito de la observación del eclipse "no va a depender solo de la afluencia de personas, sino también de que se celebre con seguridad".

El decreto-ley se aplicará del 10 al 13 de agosto y pretende "planificar bien todo lo que va a ocurrir en esos días, donde se prevén desplazamientos por la zona en la que mejor va a verse el eclipse", aunque el Departamento de Interior del Gobierno de Aragón está llevando a cabo trabajos "desde hace ya meses" en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y Turismo, ha continuado Vaquero.

"Hablamos de cientos de miles de personas que van a venir a nuestra Comunidad Autónoma, en torno a 400.000 personas, y donde es muy importante llevar a cabo esa planificación".

Mar Vaquero ha sido rotunda: "El éxito del eclipse y la visibilidad que va a tener Aragón y especialmente la provincia de Teruel tiene que ir acompañado también del éxito en el desarrollo de la visualización del eclipse y de todas y cada una de las acciones que se van a llevar a cabo".

El decreto-ley "da respuesta" a situaciones como las concentraciones no autorizadas, los riesgos de incendios, y la garantía de que la observación se lleve a cabo "con todas las garantías de seguridad y, además, respeto al medio rural".

Una de las medidas que incluye es la modificación de la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de aragón, "reforzando la actuación ante reuniones, fiestas y celebraciones sin la correspondiente autorización administrativa".

También se habilita a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "para que puedan intervenir con rapidez" y se crea un régimen sancionador, con sanciones desde 1.001 a 100.000 euros, de forma que la Administración puede actuar desde la fase de organización de los eventos para "evitar riesgos". Se prohibirá encender fuego en las áreas de descanso de las carreteras, las zonas recreativas y las áreas de acampada, incluso donde habitualmente esté permitido.

Asimismo, se intensificarán las medidas para prevenir el riesgo de incendios forestales durante los días de mayor afluencia de visitantes, ha avanzado la vicepresidenta, apuntando que se esperan más desplazamientos de visitantes a la provincia de Teruel.

Además, se prohíbe arrojar objetos en combustión o cualquier combustible que pueda originar un incendio, también introducir material pirotécnico en los montes y se limitará el acceso con vehículos de motor excepto al personal dedicado a la vigilancia, control y extinción de incendios forestales, a excepción de los aparcamientos habilitados para observar el eclipse, alojamientos turísticos o establecimientos de hostelería.

PUNTOS DE OBSERVACIÓN

El Gobierno de Aragón ha habilitado cuatro puntos de observación del eclipse, en Javalambre, Épila, Calamocha y Motorland, en las provincias de Teruel y Zaragoza, ha explicado Mar Vaquero, quien ha confiado en, así, "canalizar la afluencia prevista y reducir la presión sobre espacios naturales sensibles, de libre circulación y acampada, y evitar al mismo tiempo las concentraciones improvisadas".

Los ayuntamientos podrán habilitar puntos locales de observación "siguiendo las directrices de la Dirección General de Interior", como podría ocurrir en las localidades de Ariza y Cariñena (Zaragoza).

Este decreto-ley se publicará de inmediato en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) y, posteriormente será remitido a las Cortes de Aragón.