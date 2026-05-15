El Ejecutivo autonómico quiere "implantar al cien por cien" la concertación del Bachillerato el próximo curso

Mar Vaquero es la vicepresidenta del Gobierno de Aragón. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón tiene "el propósito de implantar al cien por cien" la concertación del Bachillerato a partir del próximo curso, ha avanzado este viernes la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Mar Vaquero.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vaquero ha recordado que, en su comparecencia de este jueves ante el Pleno de las Cortes, el presidente del Ejecutivo, Jorge Azcón, "lo dejó bien claro" al destacar que tiene "la legitimidad de las urnas" para llevar a término esta medida, añadiendo que la concertación "es una reivindicación de miles de aragoneses que tienen derecho a elegir la educación de sus hijos y a no tener que cortar su vida académica".

La ooncertación del Bachillerato "es normal y garantiza el derecho de las familias, un principio fundamental de este Gobierno que tanto PP como Vox llevaban" en sus respectivos programas electorales, "que no se tenga que ver condicionada la educación de los hijos por cuestiones económicas".

El Gobierno de Azcón no tiene intención de judicializar este asunto, pero "si es así, los servicios jurídicos del Gobierno defenderán esta posición", ha advertido Vaquero, apuntando que todavía no se han registrado alegaciones.

El Ejecutivo espera tener "cuanto antes" la resolución del TSJA al recurso de las entidades que defienden la escuela pública, ha continuado Vaquero, manifestando su respeto "siempre" a las resoluciones judiciales.

"Es importante ofrecer certidumbre a las familias", a las que el Gobierno anunció que la concertación estaría vigente el próximo curso, ha indicado la vicepresidenta, realzando que el Gobierno se siente "legitimado" porque la concertación "refuerza la libertad de las familias, garantiza la calidad de la educación" y, además, el PSOE ha apoyado esta medida en otras comunidades --Navarra y País Vasco--.

"No es buscar ningún tipo de conflicto, sino aplicar un programa de gobierno y ofrecer muchas más oportunidades a nuestros alumnos", ha aseverado Mar Vaquero, recalcando que la educación pública está garantizada porque "nunca un Gobierno había apoyado con tanto presupuesto la educación pública", lo que "es compatible" con la concertación.

Además, ha lamentado "las imágenes de los invitados por el PSOE a la tribuna de público" en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón este jueves, que lanzaron pasquines contra la concertación cuando intervenía el presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón. "No estábamos acostumbrados" a este tipo de actuaciones en "la casa de todos los aragoneses, del diálogo, de la palabra", expresando su respeto por una "reivindicación justa", aunque se ha visto "la otra cara de la moneda".